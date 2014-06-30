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亚洲 | 2014年 6月 30日 星期一 12:21 BJT

中国债市动态：月末资金无大碍现券交投清淡，IRS情绪略谨慎短端上涨

路透上海6月30日 - 半年末最后一个交易日，中国银行间市场流动性压力不甚明显，加之今日也没有新债招标等可供观望，周一早盘现券交投十分清淡，收益率变动有限。相对而言，利率互换市场对月末时点心态则略显谨慎，一年等短端涨约3-4个基点(bp)。

银行间资金市场主要回购利率早盘普涨，其中七天期品种 加权利率涨逾8个bp，至3.94%附近。

华南一银行交易员称，“现券沉闷，互换涨了3-4bp。”

北京一银行交易员补充说，IRS上行，除了对半年末时点资金价格上行的反应外，对三季度中国经济可能转好的预期或也是原因之一。不过基本面变化还需要更长时间观察，目前还不好确定。

剩余期限近三年的国开行固息金融债140208券最新报价 收益率为4.5800%/4.5400%，上日尾盘为4.5700/4.5400%。

国债期货市场上，中金所五年期国债期货主力合约TF1409 早盘收报94.448元人民币，较上日结算价下跌0.076元，或0.08%。目前成交尚不足300手，成交寡淡。(完) (发稿 李宏薇; 审校 林高丽)
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