中国债市动态：月末资金无大碍现券交投清淡，IRS情绪略谨慎短端上涨

路透上海6月30日 - 半年末最后一个交易日，中国银行间市场流动性压力不甚明显，加之今日也没有新债招标等可供观望，周一早盘现券交投十分清淡，收益率变动有限。相对而言，利率互换市场对月末时点心态则略显谨慎，一年等短端涨约3-4个基点(bp)。

银行间资金市场主要回购利率早盘普涨，其中七天期品种 加权利率涨逾8个bp，至3.94%附近。

华南一银行交易员称，“现券沉闷，互换涨了3-4bp。”

北京一银行交易员补充说，IRS上行，除了对半年末时点资金价格上行的反应外，对三季度中国经济可能转好的预期或也是原因之一。不过基本面变化还需要更长时间观察，目前还不好确定。