中国债市动态：月末资金无大碍现券交投清淡，IRS情绪略谨慎短端上涨

亚洲橡胶：东京期胶下跌，因朝鲜半岛紧张局势推动日圆走高
路透东京4月17日 - 东京指标期胶周一下跌，受累于日圆上涨。因围绕朝鲜（北韩）的地缘政治紧张局势升温，推动日圆兑美元升至五个月高点。
路透上海6月30日 - 半年末最后一个交易日，中国银行间市场流动性压力不甚明显，加之今日也没有新债招标等可供观望，周一早盘现券交投十分清淡，收益率变动有限。相对而言，利率互换市场对月末时点心态则略显谨慎，一年等短端涨约3-4个基点(bp)。
银行间资金市场主要回购利率早盘普涨，其中七天期品种 加权利率涨逾8个bp，至3.94%附近。
华南一银行交易员称，“现券沉闷，互换涨了3-4bp。”
北京一银行交易员补充说，IRS上行，除了对半年末时点资金价格上行的反应外，对三季度中国经济可能转好的预期或也是原因之一。不过基本面变化还需要更长时间观察，目前还不好确定。
剩余期限近三年的国开行固息金融债140208券最新报价 收益率为4.5800%/4.5400%，上日尾盘为4.5700/4.5400%。
国债期货市场上，中金所五年期国债期货主力合约TF1409 早盘收报94.448元人民币，较上日结算价下跌0.076元，或0.08%。目前成交尚不足300手，成交寡淡。(完) (发稿 李宏薇; 审校 林高丽)
路透东京4月17日 - 东京指标期胶周一下跌，受累于日圆上涨。因围绕朝鲜（北韩）的地缘政治紧张局势升温，推动日圆兑美元升至五个月高点。
路透东京4月17日 - 日本时事通讯社周一引述日本央行副总裁中曾宏的话称，央行在内部讨论，当非常规的货币刺激政策结束时可以使用哪些工具。
1.以下为央行公开市场未到期的正回购一览： 累计未到期余额: 0 到期日 操作期限(天) 中标利率(%) 到期量(亿元) * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * 暂无 * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * 2.以下为央行公开市场未到期的逆回购一览： 累计未到期余额: 2,400亿元 到期日 操作期限(天) 中标利率(%) 到期量(亿元) * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * 2017/4/18 28 2.75% 100 2017/4/19 28 2.75% 200