《中国债券市场每日交易备忘》--7月1日

(欲浏览《中国金融市场本周资金面影响因素一览》，请点选 ) ============================================================================ 一、新债发行： 中国国家开发银行至多40亿元人民币三年期固息增发债9:30-10:30招标，收益率预测均值4.50% 国开行至多60亿元五年期固息增发债9:30-10:30招标，收益率预测均值4.69% 国开行至多50亿元七年期固息增发债9:30-11:10招标，收益率预测均值4.85% 国开行至多50亿元10年期固息增发债9:30-11:10招标，收益率预测均值4.89% 民生银行 10亿元三个月期同业存单10:00-11:00招标发行 招商证券 30亿元三个月短期融资券招标(主体评级AAA)，农行和建行等承销 齐鲁证券10亿元三个月短融招标(主体评级AA+)，建行和中行主承 江苏国信资产管理集团20亿元一年期短融簿记建档(主体评级AAA)，兴业银行和中国银行主承 本溪北营钢铁集团15亿元一年期短融簿记建档(主体评级AA)，广发银行和民生银行主承 亿利资源集团10亿元一年期短融簿记建档(主体评级AA)，北京银行主承 浙江新澳实业2亿元一年期短融簿记建档(主体评级A+)，中信银行主承 中国中铁 30亿元五年期中期票据簿记建档(主体评级AAA)，中金公司和工行主承 云南能源投资集团有限公司18亿元5年/4年期中票簿记建档(主体评级AAA)，招商证券和招商银行主承 常州公共住房建设投资公司11亿元七年期企业债簿记建档(主体评级AA)，长城证券主承 =========================================================================== 二、新债上市： 广东省政府59.2亿元五年期自发自还地方债1463001，票面利率3.84% 广东省政府44.4亿元七年期自发自还地方债1463002，票面利率3.97% 广东省政府44.4亿元10年期自发自还地方债1463003，票面利率4.05% 广西铁路投资集团10亿元10年期投资人选择权(7+3)固息债1480366，票面利率6.89% 武汉商联集团股份有限公司4亿元一年期短融041459045，票面利率 5.00% 内蒙古太西煤集团股份5亿元一年期短融041453076，票面利率7.50% 无锡国联发展集团10亿元一年期短融041454040，票面利率5.00% 酒泉钢铁集团55亿元一年期短融041451037，票面利率5.79% 内蒙古岱海发电3.5亿元一年期短融041464045，票面利率5.20% 步步高 3亿元一年期短融041453075 ，票面利率5.60% 山西沁新能源集团股份5亿元六个月期短融041464046，票面利率8.0% 淮北矿业股份10亿元五年期中票101466005，票面利率7.00% 黑龙江北大荒农垦集团15亿元三年期中票101461020，票面利率5.60% ============================================================================ 三、缴款： 进出口行60亿元五年期固息增发债140332，发行价格101.8137元 进出口行60亿元三年期固息增发债140335，发行价格100.3773元 农发行50亿元两年期固息增发债140431，发行价格101.66元 农发行50亿元三年期固息增发债140433，发行价格101.38元 中国建材 45亿元九个月期超短期融资券 广州电气装备集团3.9亿元三年期中期票据 ============================================================================ 四、还本付息： 厦门港务控股集团11亿元五年期中票0982096到期兑付，票面利率4.85% 北京国有资本经营中心50亿元五年期中票0982099到期兑付，票面利率3.79% 央行150亿元三年期央票1101047到期兑付，票面利率3.89% 09常州投资债 0980114付息 09渝能源债 0980115付息 11农发11 110411付息 11邯郸城投债 1180126付息 13地方债03 139103付息 =========================================================================== 五、即将公布的经济数据及重要财经事件： --饱受中国银行业诟病的75%存贷比监管红线，在实施近20年后终于由银监会做出调整。缩分子、扩分母的口径 调整，不单着眼于释放信贷以支持经济的当下需要，亦将推动中国迈出加速推进金融系统市场化的一大步。 --中国农行 称，将从7月7日至7月10日，首次通过营业网点及电子银行渠道面向个人和非 金融机构投资者发售国开行债券。 7/3公布6月官方非制造业PMI (5月55.5) 7/9公布6月工业生产者出厂价格指数(PPI) (5月-1.4%) 6月居民消费价格指数(CPI) (5月2.5%) 7/10公布6月进出口贸易数据 (5月顺差359.2亿美元) 7/16召开二季度国民经济运行情况新闻发布会 其中:固定资产投资(不含农户) (1-5月17.2%) 社会消费品零售总额 (5月12.5%) 工业增加值 (5月8.8%) 房地产投资和销售情况月度报告 7/18公布6月70个大中城市住宅销售价格月度报告 7/24公布7月汇丰中国制造业PMI初值 (6月初值50.8) 7/27公布1-6月规模以上工业企业利润 ============================================================================= 注：考虑到资金到账时间因素，将在周末还本付息的个券统计到下周一(遇节假日周末换休时除外)。(完) (整理 吴芳；审校 丁淑琴/李宏薇)