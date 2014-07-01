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亚洲 | 2014年 7月 1日 星期二 09:43 BJT

《中国债券市场每日交易备忘》--7月1日

(欲浏览《中国金融市场本周资金面影响因素一览》，请点选 ) 
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  一、新债发行：
    
  中国国家开发银行至多40亿元人民币三年期固息增发债9:30-10:30招标，收益率预测均值4.50%
  国开行至多60亿元五年期固息增发债9:30-10:30招标，收益率预测均值4.69%
  国开行至多50亿元七年期固息增发债9:30-11:10招标，收益率预测均值4.85%
  国开行至多50亿元10年期固息增发债9:30-11:10招标，收益率预测均值4.89% 
  民生银行 10亿元三个月期同业存单10:00-11:00招标发行
  招商证券 30亿元三个月短期融资券招标(主体评级AAA)，农行和建行等承销
  齐鲁证券10亿元三个月短融招标(主体评级AA+)，建行和中行主承
  江苏国信资产管理集团20亿元一年期短融簿记建档(主体评级AAA)，兴业银行和中国银行主承  
  本溪北营钢铁集团15亿元一年期短融簿记建档(主体评级AA)，广发银行和民生银行主承 
  亿利资源集团10亿元一年期短融簿记建档(主体评级AA)，北京银行主承          
  浙江新澳实业2亿元一年期短融簿记建档(主体评级A+)，中信银行主承          
  中国中铁 30亿元五年期中期票据簿记建档(主体评级AAA)，中金公司和工行主承 
  云南能源投资集团有限公司18亿元5年/4年期中票簿记建档(主体评级AAA)，招商证券和招商银行主承  
  常州公共住房建设投资公司11亿元七年期企业债簿记建档(主体评级AA)，长城证券主承   
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  二、新债上市：
  
  广东省政府59.2亿元五年期自发自还地方债1463001，票面利率3.84%
  广东省政府44.4亿元七年期自发自还地方债1463002，票面利率3.97%
  广东省政府44.4亿元10年期自发自还地方债1463003，票面利率4.05%
  广西铁路投资集团10亿元10年期投资人选择权(7+3)固息债1480366，票面利率6.89%    
  武汉商联集团股份有限公司4亿元一年期短融041459045，票面利率 5.00% 
  内蒙古太西煤集团股份5亿元一年期短融041453076，票面利率7.50%    
  无锡国联发展集团10亿元一年期短融041454040，票面利率5.00%
  酒泉钢铁集团55亿元一年期短融041451037，票面利率5.79%
  内蒙古岱海发电3.5亿元一年期短融041464045，票面利率5.20%
  步步高 3亿元一年期短融041453075 ，票面利率5.60%   
  山西沁新能源集团股份5亿元六个月期短融041464046，票面利率8.0%
  淮北矿业股份10亿元五年期中票101466005，票面利率7.00%
  黑龙江北大荒农垦集团15亿元三年期中票101461020，票面利率5.60% 
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  三、缴款：
    
  进出口行60亿元五年期固息增发债140332，发行价格101.8137元
  进出口行60亿元三年期固息增发债140335，发行价格100.3773元
  农发行50亿元两年期固息增发债140431，发行价格101.66元
  农发行50亿元三年期固息增发债140433，发行价格101.38元
  中国建材 45亿元九个月期超短期融资券
  广州电气装备集团3.9亿元三年期中期票据
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  四、还本付息： 
 
  厦门港务控股集团11亿元五年期中票0982096到期兑付，票面利率4.85%
  北京国有资本经营中心50亿元五年期中票0982099到期兑付，票面利率3.79%
  央行150亿元三年期央票1101047到期兑付，票面利率3.89%
  09常州投资债 0980114付息
  09渝能源债 0980115付息
  11农发11 110411付息
  11邯郸城投债 1180126付息
  13地方债03 139103付息    
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  五、即将公布的经济数据及重要财经事件：
    
  --饱受中国银行业诟病的75%存贷比监管红线，在实施近20年后终于由银监会做出调整。缩分子、扩分母的口径
调整，不单着眼于释放信贷以支持经济的当下需要，亦将推动中国迈出加速推进金融系统市场化的一大步。 
 
  --中国农行  称，将从7月7日至7月10日，首次通过营业网点及电子银行渠道面向个人和非
金融机构投资者发售国开行债券。   

    7/3公布6月官方非制造业PMI                    (5月55.5)
    7/9公布6月工业生产者出厂价格指数(PPI)        (5月-1.4%)
           6月居民消费价格指数(CPI)              (5月2.5%) 
    7/10公布6月进出口贸易数据                    (5月顺差359.2亿美元)
    7/16召开二季度国民经济运行情况新闻发布会   
        其中:固定资产投资(不含农户)              (1-5月17.2%)
             社会消费品零售总额                  (5月12.5%)
             工业增加值                          (5月8.8%)
             房地产投资和销售情况月度报告       
    7/18公布6月70个大中城市住宅销售价格月度报告   
    7/24公布7月汇丰中国制造业PMI初值             (6月初值50.8)                
    7/27公布1-6月规模以上工业企业利润              
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   注：考虑到资金到账时间因素，将在周末还本付息的个券统计到下周一(遇节假日周末换休时除外)。(完) 
                                                                                               
 
 (整理 吴芳；审校 丁淑琴/李宏薇)
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