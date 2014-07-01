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亚洲 | 2014年 7月 1日 星期二 10:00 BJT

台湾数据：6月PMI升至四个月高位的54.0，产出及新订单也扩增

路透台北7月1日 - 以下为汇丰台湾6月制造业采购经理人指数(PMI)数据：

2014年6月 2014年5月

54.0 52.4

**6月PMI值为54.0，回升至四个月以来高位，显示经济稳健地向健康方向前行，且是2月以来的高位(2月为54.7)。

**强劲的PMI反映出6月产出率将扩张，且成长率为四个月最高且优于平均值。

**产出增加主要来自于台湾厂商接单大增，其中面板业客户来自于境内和海外的需求均令新订单大增，而这些面板客户主要来自中国、欧洲和美洲。

附注：PMI乃综合指标，旨在以单一数值反映制造业的景气状况。PMI数值若高于50.0，表示营运状况有改善；若低于50.0，则表示恶化。(完)

(记者 高洁如; 审校 杨淑祯)
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