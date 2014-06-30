欧洲金融：欧洲央行将对俄罗斯两家最大银行的旗下分支进行监管

**名单缩水**

欧洲央行将在11月监管遍布在欧元区18个国家的大型银行。欧洲央行上周五公布了一份将受其监管的大银行名单，最终名单将在9月4日公布。

上周名单和央行去年公布的128家需接受银行质量体检的名单不尽相同。观察名单中有12家被剔除，其中有三家是德国银行。

那些从名单上被除名的包括德国企业融资机构IKB，它曾是金融危机期间在首波垮下的大型银行之一。另外被移除的业者还有德国国营银行KfW的出口融资分支、PSA标致雪铁龙在法国的汽车融资部门Banque PSA Finance以及爱沙尼亚的DNB Bank。

清算机构法国的LCH Clearnet以及卢森堡Clearstream也从欧洲央行即将监管的机构名单剔除。

除了俄罗斯两家最大银行的奥地利分支之外，欧洲央行名单还新增两家银行，分别是：比利时的Banque Degroof以及巴克莱的意大利分行。Degroof也将被列入明年需接受欧洲央行体检的银行名单。

“欧洲央行有了监管权的事实，使其被赋予了更大的政治影响力，”比利时智库Bruegel的Nicolas Veron说。“欧洲央行是在尽其份内的职责。”

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