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亚洲 | 2014年 6月 30日 星期一 09:42 BJT

我的钢铁网：6月27日中国主要港口铁矿石库存统计

以下内容节选自6月27日的我的钢铁网：

Mysteel本周统计全国41个主要港口铁矿石库存总量为11,481万吨，环比上周降140万吨，同口径库存11,024万吨；其中澳矿5,887万吨，巴西2,023万吨，贸易矿4,038万吨，精粉472万吨，球团291万吨，块矿1,667万吨。

Mysteel本周统计天津、京唐、曹妃甸、日照、青岛、岚山、连云港北方七港一周疏港量1,148万吨，环比上周小幅增2.2%。(完)

详情请点选链接：here (整理 路透中文部)
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