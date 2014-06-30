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货币新闻 | 2014年 6月 30日 星期一 09:41 BJT

表格：澳洲5月经季调民间信贷较前月上升0.4%，房屋信贷上升0.5%

路透悉尼6月30日 - 澳洲央行周一公布，澳洲5月经季节调整后民间信贷较前月上升0.4%，房屋信贷较前月上升0.5%。

以下为数据细节(经季节调整百分比变动)：

5月 4月 较上年同期

信贷总额 +0.4 +0.4 +4.7

房屋信贷 +0.5 +0.6 +6.2

其他个人用途信贷 -0.3 持平 +0.3

企业信贷 +0.2 +0.3 +2.7 (完)

(编译 王兴亚；审校 杜明霞)
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