《香港报摘》--其他报纸重要消息6月30日

* 明报：

--今日恒生指数半年结，由年初截至上周五，港股微跌0.3%，不过成分股中，中港地产股各走极端。美国保持一段时期不加息，加上港府削辣招威力令本港地产股反弹，信置 累计升两成，为半年表现最佳蓝筹；反观内房今年以来受到银行惜贷、价量齐跌等压力，长期表现不振。

* 星岛日报：

--新股市场今日七只新股同日招股，共向市场集资近50亿港元；其中内地有机奶生产商圣牧 集资额最大，最高可达13.12亿港元。

* 苹果日报：

--新加坡华侨银行 今日向永亨银行 股东发出邀约文件，以决定是否接纳每股125港元的全购邀约。对于一年内来港全购永亨，又增持宁波银行 ，华侨银行集团行政总裁钱乃骥表示，并购只是“补充性策略”，并非主力路向，今后仍以自身业务为增长引擎。

* 东方日报：

--中央致力反贪腐及网购热潮夹击，传统百货业受到双重重击，瑞银专程前往内地实地考察个别商场经营状况。该行分析员梁裕昌发表报告指，在难以寻找足够专柜租客的情况之下，部分百货商或出现资金流问题。

--阿里巴巴集团 透过关联企业，推出名为“天猫分期购”付款模式，消费者于天猫网店落单购买商品时，由阿里巴巴将商品款项全额付予商家，消费者随后分期还款。

＊ 文汇报：

--金砖四国资金回流，基金已连续三周获得资金流入，为2012年3月来首见。疲弱已久的俄罗斯、巴西股市出现强势反弹，分别达6.21%以及4.43%。

* 大公报：

--人民币兑美元 今年来步入贬值行情，即期汇价人民币兑1美元自1月中旬升至6.04的历史高位后，跌多涨少，双向波动超频，年内最大贬值幅度超过3%。分析指，在人民币已经历明显跌幅，外贸可能已获得改善的支撑下，人民币下半年或逐步升值。

--香港首例航空租赁概念上市公司--中国飞机租赁 今日正式招股，公司主席陈爽指出，中飞租赁通过把握内地航空业飞速发展的契机，以及自身在产业中的清晰定位，有望于今后两年保持70%的业务增长速度。（完）