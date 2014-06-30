《汇市简讯》澳元兑美元走势迟滞，关注明日重要事件

亚洲橡胶：东京期胶下跌，因朝鲜半岛紧张局势推动日圆走高
路透东京4月17日 - 东京指标期胶周一下跌，受累于日圆上涨。因围绕朝鲜（北韩）的地缘政治紧张局势升温，推动日圆兑美元升至五个月高点。
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* 澳元兑美元在0.9420上方交投，周五在纽约盘收报约0.9425
* 明天将公布的中国制造业PMI数据和澳洲央行利率决议将左右短期走势
* 市场预期中国PMI将会改善，但澳洲央行可能会协助抑制澳元力道
* 市场认为澳洲央行利率将会按兵不动，因此声明稿内容将是关键
* 澳洲央行可能更加不满澳元高汇价，且暗示对利率倾向采取温和立场
* 美元看来全面脆弱，利差交易需求暂时支撑澳元
* 重要阻力位为2014年高位0.9461，支撑位在20日移动均线0.9377
(完)
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路透东京4月17日 - 东京指标期胶周一下跌，受累于日圆上涨。因围绕朝鲜（北韩）的地缘政治紧张局势升温，推动日圆兑美元升至五个月高点。
路透东京4月17日 - 日本时事通讯社周一引述日本央行副总裁中曾宏的话称，央行在内部讨论，当非常规的货币刺激政策结束时可以使用哪些工具。
1.以下为央行公开市场未到期的正回购一览： 累计未到期余额: 0 到期日 操作期限(天) 中标利率(%) 到期量(亿元) * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * 暂无 * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * 2.以下为央行公开市场未到期的逆回购一览： 累计未到期余额: 2,400亿元 到期日 操作期限(天) 中标利率(%) 到期量(亿元) * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * 2017/4/18 28 2.75% 100 2017/4/19 28 2.75% 200