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亚洲 | 2014年 6月 30日 星期一 09:49 BJT

《汇市简讯》澳元兑美元走势迟滞，关注明日重要事件

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* 澳元兑美元在0.9420上方交投，周五在纽约盘收报约0.9425

* 明天将公布的中国制造业PMI数据和澳洲央行利率决议将左右短期走势

* 市场预期中国PMI将会改善，但澳洲央行可能会协助抑制澳元力道

* 市场认为澳洲央行利率将会按兵不动，因此声明稿内容将是关键

* 澳洲央行可能更加不满澳元高汇价，且暗示对利率倾向采取温和立场

* 美元看来全面脆弱，利差交易需求暂时支撑澳元

* 重要阻力位为2014年高位0.9461，支撑位在20日移动均线0.9377

(完)

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