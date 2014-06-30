钢联资讯：市场看空情绪转淡，中国钢市或将趋稳

亚洲橡胶：东京期胶下跌，因朝鲜半岛紧张局势推动日圆走高
路透东京4月17日 - 东京指标期胶周一下跌，受累于日圆上涨。因围绕朝鲜（北韩）的地缘政治紧张局势升温，推动日圆兑美元升至五个月高点。
以下内容节选自6月27日的钢联资讯：
据“我的钢铁网”27日对国内上海、天津、广州和北京的59家钢厂、119家贸易商、24家下游企业、28位业内分析人士调查显示，虽然钢市基本面仍偏弱，但随着稳增长力度加码预期的增强，短期内市场看空情绪继续缓解，钢价有望趋于稳定。
所有的调查样本中，流通商和钢厂对下周螺纹市场看跌为14.01%、盘整为70.53%、上涨为15.46%；对下周热卷市场看跌为34.55%、盘整为60%、上涨为5.45%。本周市场延续弱势，但跌幅较前一周有所收窄。铁矿石价格加速下跌，刺激钢厂生产力度增强，6月中旬重点企业粗钢日均产量出现回升，市场供需矛盾继续激化，且这几日全国多地出现阴雨天气，市场成交被再次拉低，导致钢价本周（6月23-27日）走低。(完)
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注:以上的评论仅为摘要,并且不代表路透立场. (整理 路透中文部)
路透东京4月17日 - 东京指标期胶周一下跌，受累于日圆上涨。因围绕朝鲜（北韩）的地缘政治紧张局势升温，推动日圆兑美元升至五个月高点。
路透东京4月17日 - 日本时事通讯社周一引述日本央行副总裁中曾宏的话称，央行在内部讨论，当非常规的货币刺激政策结束时可以使用哪些工具。
1.以下为央行公开市场未到期的正回购一览： 累计未到期余额: 0 到期日 操作期限(天) 中标利率(%) 到期量(亿元) * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * 暂无 * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * 2.以下为央行公开市场未到期的逆回购一览： 累计未到期余额: 2,400亿元 到期日 操作期限(天) 中标利率(%) 到期量(亿元) * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * 2017/4/18 28 2.75% 100 2017/4/19 28 2.75% 200