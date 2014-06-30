钢联资讯：市场看空情绪转淡，中国钢市或将趋稳

以下内容节选自6月27日的钢联资讯：

据“我的钢铁网”27日对国内上海、天津、广州和北京的59家钢厂、119家贸易商、24家下游企业、28位业内分析人士调查显示，虽然钢市基本面仍偏弱，但随着稳增长力度加码预期的增强，短期内市场看空情绪继续缓解，钢价有望趋于稳定。

所有的调查样本中，流通商和钢厂对下周螺纹市场看跌为14.01%、盘整为70.53%、上涨为15.46%；对下周热卷市场看跌为34.55%、盘整为60%、上涨为5.45%。本周市场延续弱势，但跌幅较前一周有所收窄。铁矿石价格加速下跌，刺激钢厂生产力度增强，6月中旬重点企业粗钢日均产量出现回升，市场供需矛盾继续激化，且这几日全国多地出现阴雨天气，市场成交被再次拉低，导致钢价本周（6月23-27日）走低。(完)

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