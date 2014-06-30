英国金融：金融服务企业截至6月的三个月获利意外下降--CBI

日本经济：央行副总裁称，内部在讨论结束宽松政策所用的工具--时事通
路透东京4月17日 - 日本时事通讯社周一引述日本央行副总裁中曾宏的话称，央行在内部讨论，当非常规的货币刺激政策结束时可以使用哪些工具。
路透伦敦6月30日 - 周一公布的金融业调查显示，截至6月的三个月英国金融服务机构获利意外下降，缘于竞争加剧及成本上升，而此前六个季度获利均强劲增长。
据英国工业联盟(CBI)/普华永道(罗兵咸永道)公布的最新季度调查，金融服务企业获利下降5%，而预期为上升30%。费用、佣金或保费收入下降10%，令此前预期快速增长34%的人士感到失望。
普华永道英国金融服务主管Kevin Burrowes称，非金融服务企业和新入行企业试图利用经济状况改善的机会拓展业务，使银行和保险业者感受到竞争加剧的威胁。
他称，“这暗示英国金融服务业的定价压力将上升。目前行内业者越来越希望与科技企业及新兴竞争对手结盟。”
Burrowes补充乐，监管仍是主要忧虑，而且是运营成本上升的主要原因。
尽管如此，企业仍然报告截至6月的三个月企业活动增加，行业内对未来的乐观信心也继续高涨。
约37%的金融服务企业表示，他们对自身企业状况更加乐观，表示不太乐观的企业为9%。(完)
路透东京4月17日 - 日本时事通讯社周一引述日本央行副总裁中曾宏的话称，央行在内部讨论，当非常规的货币刺激政策结束时可以使用哪些工具。
路透4月17日 - 周五全球最大黄金上市交易基金(ETF)--SPDR Gold Trust 黄金持仓及全球最大白银 ETF--iShares Silver Trust 持仓均未在各自网站发布。 以下为两支ETF的持仓量及变化情况： 名称 持仓量(盎司) 日期 持仓量(盎司) 日期 变动 增减 SPDR 27,293,664.4 4月13日 27,293,664.4 4月13日 -- -- iShares 328,201,550.7 4月13日 328,201,550.7 4月13日 -- -- (完) (编译 刘秀红；审校 张明钧)
1.以下为央行公开市场未到期的正回购一览： 累计未到期余额: 0 到期日 操作期限(天) 中标利率(%) 到期量(亿元) * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * 暂无 * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * 2.以下为央行公开市场未到期的逆回购一览： 累计未到期余额: 2,400亿元 到期日 操作期限(天) 中标利率(%) 到期量(亿元) * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * 2017/4/18 28 2.75% 100 2017/4/19 28 2.75% 200