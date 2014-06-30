英国金融：金融服务企业截至6月的三个月获利意外下降--CBI

路透伦敦6月30日 - 周一公布的金融业调查显示，截至6月的三个月英国金融服务机构获利意外下降，缘于竞争加剧及成本上升，而此前六个季度获利均强劲增长。

据英国工业联盟(CBI)/普华永道(罗兵咸永道)公布的最新季度调查，金融服务企业获利下降5%，而预期为上升30%。费用、佣金或保费收入下降10%，令此前预期快速增长34%的人士感到失望。

普华永道英国金融服务主管Kevin Burrowes称，非金融服务企业和新入行企业试图利用经济状况改善的机会拓展业务，使银行和保险业者感受到竞争加剧的威胁。

他称，“这暗示英国金融服务业的定价压力将上升。目前行内业者越来越希望与科技企业及新兴竞争对手结盟。”

Burrowes补充乐，监管仍是主要忧虑，而且是运营成本上升的主要原因。

尽管如此，企业仍然报告截至6月的三个月企业活动增加，行业内对未来的乐观信心也继续高涨。