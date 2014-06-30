金属期市：伦铜有望连续第二个月收高，得益于供应吃紧

亚洲橡胶：东京期胶下跌，因朝鲜半岛紧张局势推动日圆走高
路透东京4月17日 - 东京指标期胶周一下跌，受累于日圆上涨。因围绕朝鲜（北韩）的地缘政治紧张局势升温，推动日圆兑美元升至五个月高点。
上海期交所9月沪铜合约 近持平，报每吨49,500元人民币(约合8,000美元)，跌0.1%。
LME期锌 6月表现料超过其他金属，涨幅超过6%,亦受供应紧俏提振。
欧元区6月经济景气指数意外下降，因担心伊拉克局势会推高油价，且乌克兰危机若是升级可能拖累欧元区经济成长。
周五公布的一份报告显示，6月美国消费者信心上涨，因消费者依然乐观，认为第一季经济迟缓是因严寒冬季所致。
美国商品期货交易委员会(CFTC)数据显示，对冲基金和基金经理铜市投资最近一周转为净多仓。(完)
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金属期市 LME库存变化 (编译 郑茵/李爽 审校 徐文焰/张若琪)
路透东京4月17日 - 东京指标期胶周一下跌，受累于日圆上涨。因围绕朝鲜（北韩）的地缘政治紧张局势升温，推动日圆兑美元升至五个月高点。
路透东京4月17日 - 日本时事通讯社周一引述日本央行副总裁中曾宏的话称，央行在内部讨论，当非常规的货币刺激政策结束时可以使用哪些工具。
1.以下为央行公开市场未到期的正回购一览： 累计未到期余额: 0 到期日 操作期限(天) 中标利率(%) 到期量(亿元) * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * 暂无 * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * 2.以下为央行公开市场未到期的逆回购一览： 累计未到期余额: 2,400亿元 到期日 操作期限(天) 中标利率(%) 到期量(亿元) * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * 2017/4/18 28 2.75% 100 2017/4/19 28 2.75% 200