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亚洲 | 2014年 6月 30日 星期一 09:57 BJT

金属期市：伦铜有望连续第二个月收高，得益于供应吃紧

上海期交所9月沪铜合约 近持平，报每吨49,500元人民币(约合8,000美元)，跌0.1%。

LME期锌 6月表现料超过其他金属，涨幅超过6%,亦受供应紧俏提振。

欧元区6月经济景气指数意外下降，因担心伊拉克局势会推高油价，且乌克兰危机若是升级可能拖累欧元区经济成长。

周五公布的一份报告显示，6月美国消费者信心上涨，因消费者依然乐观，认为第一季经济迟缓是因严寒冬季所致。

美国商品期货交易委员会(CFTC)数据显示，对冲基金和基金经理铜市投资最近一周转为净多仓。(完)

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金属期市 LME库存变化 (编译 郑茵/李爽 审校 徐文焰/张若琪)
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