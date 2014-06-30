金属期市：伦铜有望连续第二个月收高，得益于供应吃紧

欧元区6月经济景气指数意外下降，因担心伊拉克局势会推高油价，且乌克兰危机若是升级可能拖累欧元区经济成长。

周五公布的一份报告显示，6月美国消费者信心上涨，因消费者依然乐观，认为第一季经济迟缓是因严寒冬季所致。