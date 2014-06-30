澳洲个股：澳新银行考虑扩充大宗商品现货交易业务--消息人士

亚洲橡胶：东京期胶下跌，因朝鲜半岛紧张局势推动日圆走高
路透东京4月17日 - 东京指标期胶周一下跌，受累于日圆上涨。因围绕朝鲜（北韩）的地缘政治紧张局势升温，推动日圆兑美元升至五个月高点。
路透悉尼/新加坡6月30日 - 一位直接熟悉情况的银行消息人士表示，澳新银行 正在考虑扩充大宗商品现货交易业务，计划填补欧美大型银行从该业务抽身后留下的空位。
消息人士对路透表示，澳新银行准备在7月向风险管理委员会和董事会提交一项有关成立大宗商品现货交易台的方案。
澳新银行计划充分利用自身资产负债状况较好，以及澳资银行所受监管压力小于在美国开展业务的银行业者的优势。
由于资本金要求提高、监管收紧以及利润率偏低，全球大型银行纷纷撤出大宗商品现货交易。澳新银行遂计划将大宗商品现货交易业务扩展到黄金和白银之外的品种。
摩根大通 和摩根士丹利 已经将多数商品现货交易业务出售。巴克莱 和德意志银行 则彻底退出了大宗商品市场。
“随着大型美资银行撤离商品现货交易业务，我们看到了进入该市场的契机。”消息人士对路透表示。这位人士拒绝透露身份，因消息尚未公开。
与澳新银行现有的黄金与白银交易不同，这项提案主要针对的问题是如何在供应链的各个方面开展业务。目前尚不清楚该行将开展哪些大宗商品的现货交易。
澳新银行一发言人拒绝置评。
这项提案符合该行的发展策略。消息人士称，当前澳新银行正致力于成为亚洲领先的贸易银行。该行正在扩展服务内容，除了满足规模最大的企业用户的要求之外，也可提供专门化服务。(完) (编译 洪曦; 审校 徐文焰)
路透东京4月17日 - 东京指标期胶周一下跌，受累于日圆上涨。因围绕朝鲜（北韩）的地缘政治紧张局势升温，推动日圆兑美元升至五个月高点。
路透东京4月17日 - 日本时事通讯社周一引述日本央行副总裁中曾宏的话称，央行在内部讨论，当非常规的货币刺激政策结束时可以使用哪些工具。
1.以下为央行公开市场未到期的正回购一览： 累计未到期余额: 0 到期日 操作期限(天) 中标利率(%) 到期量(亿元) * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * 暂无 * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * 2.以下为央行公开市场未到期的逆回购一览： 累计未到期余额: 2,400亿元 到期日 操作期限(天) 中标利率(%) 到期量(亿元) * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * 2017/4/18 28 2.75% 100 2017/4/19 28 2.75% 200