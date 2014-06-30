澳洲个股：澳新银行考虑扩充大宗商品现货交易业务--消息人士

路透悉尼/新加坡6月30日 - 一位直接熟悉情况的银行消息人士表示，澳新银行 正在考虑扩充大宗商品现货交易业务，计划填补欧美大型银行从该业务抽身后留下的空位。

消息人士对路透表示，澳新银行准备在7月向风险管理委员会和董事会提交一项有关成立大宗商品现货交易台的方案。

澳新银行计划充分利用自身资产负债状况较好，以及澳资银行所受监管压力小于在美国开展业务的银行业者的优势。

由于资本金要求提高、监管收紧以及利润率偏低，全球大型银行纷纷撤出大宗商品现货交易。澳新银行遂计划将大宗商品现货交易业务扩展到黄金和白银之外的品种。

摩根大通 和摩根士丹利 已经将多数商品现货交易业务出售。巴克莱 和德意志银行 则彻底退出了大宗商品市场。

“随着大型美资银行撤离商品现货交易业务，我们看到了进入该市场的契机。”消息人士对路透表示。这位人士拒绝透露身份，因消息尚未公开。

与澳新银行现有的黄金与白银交易不同，这项提案主要针对的问题是如何在供应链的各个方面开展业务。目前尚不清楚该行将开展哪些大宗商品的现货交易。

澳新银行一发言人拒绝置评。