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货币新闻 | 2014年 6月 30日 星期一 10:14 BJT

台湾个股：鸿海集团斥资约3.76亿美元购买韩SK C&C 4.9%股权

路透台北6月30日 - 台湾鸿海 集团周一公告，将以3,809.75亿韩元(约3.76亿美元)购买韩SK C&C 共245万股权，占该公司的持股4.9%。

本地时间1003，鸿海升1.32%报99.9台币；SK C&C升2.7%报171,500韩元。

同时间韩元兑美元 报1,011.9。上日收在1,013.25。(完) (记者 高洁如; 审校 曾祥进)
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