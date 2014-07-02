《香港重要政经日程》--7月2日-7月11日

《中国报摘》--其他报纸重要消息4月20日
--宜信CEO唐宁表示，未来十年的资产配置思路，首先就是要从固定收益向权益类资产转变。今年宜信建议的投资策略是，在资本市场的配置比例在20%、在私募股权配置比例同样为20%、35%的固收与现金、20%的房地产、5%-10%的保险保障等。
================== 今日重要政经消息=================
7月2日（周三）
-- 金茂投资 首日挂牌。
-- 晶能光电完成融资及LED手机闪光灯新品记者发布会。
--11:30 法兴牛熊证及认股权证市场回顾与展望记者会。
================== 近期重要政经消息=================
7月3日（周四）
-- 公布5月份零售销售数字。
--14:30 汉能太阳能 ＂移动太阳能电网战略＂发布及产品展示会。
--15:00 香港大学发表第三季香港宏观经济预测记者会。
7月4日（周五）
-- 康达环保 首日挂牌。
-- 鸿福堂 首日挂牌。
-- 汇丰公布6月份PMI。
7月7日（周一）
-- 世纪睿科 首日挂牌。
-- 国瑞置业 首日挂牌。
＊7月10日（周四）
-- 迅销 公布第三季度业绩。
＊7月11日（周五）
--10:30 霭华押业 股东周年大会。
--11:00 华侨城 股东特别大会。
注：1.“*”代表新增。
2.路透中文快讯未必会另行报导上述各项相关内容。（完） (整理 梁慧仪)
--宜信CEO唐宁表示，未来十年的资产配置思路，首先就是要从固定收益向权益类资产转变。今年宜信建议的投资策略是，在资本市场的配置比例在20%、在私募股权配置比例同样为20%、35%的固收与现金、20%的房地产、5%-10%的保险保障等。
路透上海4月20日 - 路透根据中国外汇交易中心(CFETS)公布的人民币汇率形成机制测算，人民币兑美元中间价周四预计会开在6.8947元附近，较上日贬值约283点。
以下为未来一周全球主要国家债券发行预告，除特别说明外均为GMT时间。 日期(月/日) 国家 发行细节 4/20 英国 标售票息1/2%、2022年到期公债 4/20 日本 标售20年期公债 4/20 日本 标售三个月期贴现国库券 4/20 法国 标售中期政府债券(BTAN)/通胀保值债 券 4/20 西班牙 标售债券 4/24 意大利 标售零息/通胀保值债券(BTPi) 4/25 美国 发售两年期公债 4/25 德国 标售两年期公债 4/26 英国 标售2046年到期、票息1/8%的通胀保值 公债 4/26 美国 发售两年期浮息债券 4/26 美国 发售五年期公债 4/26