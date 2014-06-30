日本个股：三菱汽车将供应克莱斯勒Attrage车款在墨西哥销售--消息

路透东京6月28日 - 熟悉内情的消息人士周六说，日本的三菱汽车 将把其在泰国生产的车种Attrage供应给克莱斯勒(Chrysler)，由后者在墨西哥销售。

这位不愿具名人士说，这个改挂品牌的车款预料将从今年开始销售。目前尚不清楚三菱汽车会提供多少辆给给克莱斯勒。

“一旦有正式决定，我们会尽快对外正式公布。”三菱汽车发言人Manabu Yamanishi说。

目前尚无法取得克莱斯勒公司对此事的回应。

三菱汽车在泰国制造Attrage，但由于泰国政治动荡，有一项针对首次购车者的补贴措施喊停之后Attrage在当地销量大减。泰国是三菱汽车等日本车商的生产及出口中心。(完)