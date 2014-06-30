日本个股：三菱汽车将供应克莱斯勒Attrage车款在墨西哥销售--消息

亚洲橡胶：东京期胶下跌，因朝鲜半岛紧张局势推动日圆走高
路透东京4月17日 - 东京指标期胶周一下跌，受累于日圆上涨。因围绕朝鲜（北韩）的地缘政治紧张局势升温，推动日圆兑美元升至五个月高点。
路透东京6月28日 - 熟悉内情的消息人士周六说，日本的三菱汽车 将把其在泰国生产的车种Attrage供应给克莱斯勒(Chrysler)，由后者在墨西哥销售。
这位不愿具名人士说，这个改挂品牌的车款预料将从今年开始销售。目前尚不清楚三菱汽车会提供多少辆给给克莱斯勒。
“一旦有正式决定，我们会尽快对外正式公布。”三菱汽车发言人Manabu Yamanishi说。
目前尚无法取得克莱斯勒公司对此事的回应。
三菱汽车在泰国制造Attrage，但由于泰国政治动荡，有一项针对首次购车者的补贴措施喊停之后Attrage在当地销量大减。泰国是三菱汽车等日本车商的生产及出口中心。(完)
路透东京4月17日 - 东京指标期胶周一下跌，受累于日圆上涨。因围绕朝鲜（北韩）的地缘政治紧张局势升温，推动日圆兑美元升至五个月高点。
路透东京4月17日 - 日本时事通讯社周一引述日本央行副总裁中曾宏的话称，央行在内部讨论，当非常规的货币刺激政策结束时可以使用哪些工具。
1.以下为央行公开市场未到期的正回购一览： 累计未到期余额: 0 到期日 操作期限(天) 中标利率(%) 到期量(亿元) * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * 暂无 * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * 2.以下为央行公开市场未到期的逆回购一览： 累计未到期余额: 2,400亿元 到期日 操作期限(天) 中标利率(%) 到期量(亿元) * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * 2017/4/18 28 2.75% 100 2017/4/19 28 2.75% 200