台湾汇市：台币早盘续创半年新高，利多齐集且量能放大

路透台北6月30日 - 台币兑美元 周一早盘连续第三日走升，并续创半年盘中高位。今日是月底/季底/半年底，出口商对台币需求持续涌现，成交量能放大；加上韩元 等主要亚币强势，台股亦上涨，利多齐集一度带动台币往29.800的整数关卡靠拢。

交易商表示，除了出口商半年底的实质需求带动台币较为强势表态外，国际市场看来对美国升息议题暂时抛诸脑后，主轴落在资金行情的延烧，亚洲风险资产均同时受惠，使得尽管市场预期周四即将公布的美国6月非农数据不弱，亦难压抑风险胃纳。

〞台股还在涨，外资整体而言还是偏汇入...本周台币看缓升。〞一位外资银行交易员说。

目前台币盘中高位暂在29.837，前高为今年1月2日的29.770。上交易日台币收盘位升抵今年最高位，且在升破30元关卡后站稳。

交易员表示，台币能否升破29.800的整数关卡将看后续外资汇入力道是否持续，以及央行是否安排进口商等有美元需求的厂商进场缓和升幅。若29.800在本周升破，台币将有机会挑战今年高位29.770。

交易员预估今日台币主要交易区间料在29.800-29.900，上日主要区间在29.895-29.913。

海外无本金交割远期外汇市场(NDF) 中，交投热度平平，但因现汇市场台币走升，令远汇价格同向波动。美元/台币的换汇点折价略有扩大，一个月远汇报价 暂报在29.809/29.818左右，上日纽约盘收在29.825。

美国将在周四公布6月非农就业数据，5月美国就业已重返衰退前的高峰，非农就业岗位新增21.7万个。路透调查的分析师平均预期6月将小幅减少4,000个至21.3万个。

交易员观察盘中动态：

* 美元指数 亚洲早盘在低位游走

* 韩元 升势强劲，早盘高位触及1,011.5

* 开盘后约45分钟，台北外汇经纪公司成交约1.69亿美元，交易员估全日达8亿大量

* NDF市场隔夜及早盘持续测试台币升势，早盘报价一度率先现汇突破29.800至29.780/29.790

交易员预测今日集中交易区间：

* 29.800-29.900 最新相关报导链接：

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