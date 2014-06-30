台湾债市：五年券殖利率走升，受股市再创新高压抑

路透台北6月30日 - 台湾五年公债103/10 发行前交易殖利率周一早盘震荡趋升，因台股续创波段新高，且交易商对五年券走势保守看待。

交易商表示，今日是季底，虽然早上盘面交易清淡，不过尾盘还是要留意因作帐需求造成殖利率的波动。台币兑美元 的强劲升值，基本上对股市较为有利，至于对债市短端仅存有热钱流入的想像空间，但实质助益不大。

“今天股市强，债市受到压抑。”一位证券商交易主管说。

他并表示，五年券有103/9 标售不佳的前车之鉴，多方对于103/10不敢抱以期待，要等待近期浮动的筹码沉淀后，或许才有走多的机会。

预估指标公债主要交投区间：

• 10年公债103/6 ：1.57-1.59%

• 五年公债103/10 ：1.16-1.18%

本地时间10:08时最新报价：

• 103/6尚未成交。

• 103/10发行前交易殖利率微弹0.3基点报1.1725%。

• 台股 上涨0.69%报9,371.13点。

• 台币兑美元升1.14角报29.848。

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