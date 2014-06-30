台湾债市：五年券殖利率走升，受股市再创新高压抑

亚洲橡胶：东京期胶下跌，因朝鲜半岛紧张局势推动日圆走高
路透东京4月17日 - 东京指标期胶周一下跌，受累于日圆上涨。因围绕朝鲜（北韩）的地缘政治紧张局势升温，推动日圆兑美元升至五个月高点。
路透台北6月30日 - 台湾五年公债103/10 发行前交易殖利率周一早盘震荡趋升，因台股续创波段新高，且交易商对五年券走势保守看待。
交易商表示，今日是季底，虽然早上盘面交易清淡，不过尾盘还是要留意因作帐需求造成殖利率的波动。台币兑美元 的强劲升值，基本上对股市较为有利，至于对债市短端仅存有热钱流入的想像空间，但实质助益不大。
“今天股市强，债市受到压抑。”一位证券商交易主管说。
他并表示，五年券有103/9 标售不佳的前车之鉴，多方对于103/10不敢抱以期待，要等待近期浮动的筹码沉淀后，或许才有走多的机会。
预估指标公债主要交投区间：
• 10年公债103/6 ：1.57-1.59%
• 五年公债103/10 ：1.16-1.18%
本地时间10:08时最新报价：
• 103/6尚未成交。
• 103/10发行前交易殖利率微弹0.3基点报1.1725%。
• 台股 上涨0.69%报9,371.13点。
• 台币兑美元升1.14角报29.848。
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--日本经济：5月工业生产反弹，或降低对央行放宽政策的预期 (完) (记者 董永年; 审校 曾祥进)
路透东京4月17日 - 东京指标期胶周一下跌，受累于日圆上涨。因围绕朝鲜（北韩）的地缘政治紧张局势升温，推动日圆兑美元升至五个月高点。
路透东京4月17日 - 日本时事通讯社周一引述日本央行副总裁中曾宏的话称，央行在内部讨论，当非常规的货币刺激政策结束时可以使用哪些工具。
1.以下为央行公开市场未到期的正回购一览： 累计未到期余额: 0 到期日 操作期限(天) 中标利率(%) 到期量(亿元) * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * 暂无 * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * 2.以下为央行公开市场未到期的逆回购一览： 累计未到期余额: 2,400亿元 到期日 操作期限(天) 中标利率(%) 到期量(亿元) * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * 2017/4/18 28 2.75% 100 2017/4/19 28 2.75% 200