《投资焦点》欧洲股市波澜不惊，积极选股策略正当其时

亚洲橡胶：东京期胶下跌，因朝鲜半岛紧张局势推动日圆走高
路透东京4月17日 - 东京指标期胶周一下跌，受累于日圆上涨。因围绕朝鲜（北韩）的地缘政治紧张局势升温，推动日圆兑美元升至五个月高点。
**低连动性与低波动性**
高连动性是打击股票基金表现的一个因素。它指的是央行放宽货币政策或欧元区危机等宏观经济因素，对资产价格产生过大的影响。
这促使投资者倾向于选择被动跟随指数变动的上市交易基金(ETF)，因为其费率较低。
但眼下的股票连动性和波动性都大幅降低。
Stoxx 600 成份股股价以及股指自身涨跌的连动性已跌至10年来最低。
市场上流动性充沛，使波动率回到2008年金融危机前的低水准。
“低波动性让宏观交易的难度更大，但也预示着股市中蕴含着新机会，”高盛策略师在报告中表示。
汤森路透旗下理柏(Lipper)针对约1,600支欧洲股票基金的表现数据分析显示，过去一年83%的基金回报率要高于Stoxx 600指数。这些基金掌管的资产规模均超过5亿美元。
排名最高的30支基金回报率平均为43%，远超Stoxx 600指数的14%。
高盛策略师表示，未来五年对欧洲股票回报率的关注点，应该转移到特定行业的选股上来，这些行业的公司面消息在推动股价表现上的重要性将越来越高。
“短期内，市场正在从宏观面转移到微观面。”(完) (编译 石冠兰/洪曦; 审校 戴素萍/徐文焰)
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