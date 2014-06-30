韩国数据：7月制造业景气判断指数上升，为五个月来首见--央行调查

亚洲橡胶：东京期胶下跌，因朝鲜半岛紧张局势推动日圆走高
路透东京4月17日 - 东京指标期胶周一下跌，受累于日圆上涨。因围绕朝鲜（北韩）的地缘政治紧张局势升温，推动日圆兑美元升至五个月高点。
路透首尔6月30日 - 韩国央行周一公布的调查显示，衡量韩国制造商对7月业务情况评估的指数为五个月来首次微幅上升，增添经济复苏将更加站稳脚步的乐观情绪。
韩国央行经季节调整的7月制造业景气判断指数从6月修正值77小升至78。该指数从3月以来便一路下跌。
该指数读数在100以下显示预期未来几个月企业状况恶化的公司多于预期企业状况将得到改善的公司。该指数自2011年3月以来一直保持在100以下。
调查显示，国内需求疲弱仍然是韩国制造商的最大忧虑，而韩元走强是制造商的第二大担忧。
韩元兑美元 今年迄今上涨超过4%。(完) (编译 戴素萍 审校 于春红)
路透东京4月17日 - 东京指标期胶周一下跌，受累于日圆上涨。因围绕朝鲜（北韩）的地缘政治紧张局势升温，推动日圆兑美元升至五个月高点。
路透东京4月17日 - 日本时事通讯社周一引述日本央行副总裁中曾宏的话称，央行在内部讨论，当非常规的货币刺激政策结束时可以使用哪些工具。
1.以下为央行公开市场未到期的正回购一览： 累计未到期余额: 0 到期日 操作期限(天) 中标利率(%) 到期量(亿元) * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * 暂无 * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * 2.以下为央行公开市场未到期的逆回购一览： 累计未到期余额: 2,400亿元 到期日 操作期限(天) 中标利率(%) 到期量(亿元) * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * 2017/4/18 28 2.75% 100 2017/4/19 28 2.75% 200