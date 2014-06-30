韩国数据：7月制造业景气判断指数上升，为五个月来首见--央行调查

路透首尔6月30日 - 韩国央行周一公布的调查显示，衡量韩国制造商对7月业务情况评估的指数为五个月来首次微幅上升，增添经济复苏将更加站稳脚步的乐观情绪。

韩国央行经季节调整的7月制造业景气判断指数从6月修正值77小升至78。该指数从3月以来便一路下跌。

该指数读数在100以下显示预期未来几个月企业状况恶化的公司多于预期企业状况将得到改善的公司。该指数自2011年3月以来一直保持在100以下。

调查显示，国内需求疲弱仍然是韩国制造商的最大忧虑，而韩元走强是制造商的第二大担忧。