长江期货：中国期指总持仓量下降，投资者偏悲观情绪略有改善

股指期货四份合约持仓量上周五下降5154手至171136手，为近两周最低水平。与此同时，前20名席位在IF1407与IF1409合约上共持买单105056手、卖单132868手。主力净空持仓量27812手，较前一交易日下降2847手。这是最近6个交易日中首次低于3万手。

主力席位净空持仓量下降主要源于在IF1407上前20空方减持力度超过多方减持力度。前20空方席位合计在主力合约上减持卖单5507手，前20多方合计减持买单2755手。具体席位上，广发期货、华泰长城期货、海通期货、中信期货、永安期货分别减持卖单2240手、844手、814手、664手、529手，幅度较大。此外，在远月的IF1409上，广发期货席位减持卖单573手。由于广发期货席位在两份合约上大笔减持卖单，其净空持仓量9个交易日以来首次低于万手。中信期货、海通期货席位净空持仓量也有不同程度缩减。卖空套保较为集中的券商系席位的净空持仓量下降，反映投资者前期偏悲观的情绪略有改善。(完)