长江期货：中国期指总持仓量下降，投资者偏悲观情绪略有改善

亚洲橡胶：东京期胶下跌，因朝鲜半岛紧张局势推动日圆走高
路透东京4月17日 - 东京指标期胶周一下跌，受累于日圆上涨。因围绕朝鲜（北韩）的地缘政治紧张局势升温，推动日圆兑美元升至五个月高点。
以下内容节选自6月30日的《期货日报》：
股指期货四份合约持仓量上周五下降5154手至171136手，为近两周最低水平。与此同时，前20名席位在IF1407与IF1409合约上共持买单105056手、卖单132868手。主力净空持仓量27812手，较前一交易日下降2847手。这是最近6个交易日中首次低于3万手。
主力席位净空持仓量下降主要源于在IF1407上前20空方减持力度超过多方减持力度。前20空方席位合计在主力合约上减持卖单5507手，前20多方合计减持买单2755手。具体席位上，广发期货、华泰长城期货、海通期货、中信期货、永安期货分别减持卖单2240手、844手、814手、664手、529手，幅度较大。此外，在远月的IF1409上，广发期货席位减持卖单573手。由于广发期货席位在两份合约上大笔减持卖单，其净空持仓量9个交易日以来首次低于万手。中信期货、海通期货席位净空持仓量也有不同程度缩减。卖空套保较为集中的券商系席位的净空持仓量下降，反映投资者前期偏悲观的情绪略有改善。(完)
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注:以上的评论仅为摘要,并且不代表路透立场. (整理 路透中文部)
路透东京4月17日 - 东京指标期胶周一下跌，受累于日圆上涨。因围绕朝鲜（北韩）的地缘政治紧张局势升温，推动日圆兑美元升至五个月高点。
路透东京4月17日 - 日本时事通讯社周一引述日本央行副总裁中曾宏的话称，央行在内部讨论，当非常规的货币刺激政策结束时可以使用哪些工具。
1.以下为央行公开市场未到期的正回购一览： 累计未到期余额: 0 到期日 操作期限(天) 中标利率(%) 到期量(亿元) * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * 暂无 * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * 2.以下为央行公开市场未到期的逆回购一览： 累计未到期余额: 2,400亿元 到期日 操作期限(天) 中标利率(%) 到期量(亿元) * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * 2017/4/18 28 2.75% 100 2017/4/19 28 2.75% 200