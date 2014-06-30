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货币新闻 | 2014年 6月 30日 星期一 16:25 BJT

台湾央行：将在7月4日及11日例行月度标售一年/两年期定存单

路透台北6月30日 - 台湾央行周一称，将在7月4日例行月度标售一年期定存单，金额1,200亿台币；7月11日则将标售两年期定存单，金额100亿台币。

7月4日标售的一年期存单将于7日发行，而11日标售的两年期存单则将于14日发行。央行自今年2月起持续标售一年期定存单，金额自1,000亿台币提高至1,200亿台币。

本月招标发行的两年期存单加权平均得标利率在0.699%；一年期则在0.519%，符合预期。 (完) (记者 高洁如; 审校 林高丽)
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