美国个股：黑石欲将业务多元化，新对冲基金涉及独立管理企业--WSJ

路透6月29日 - 华尔街日报(WSJ)周日援引知情人士消息在其网站上报导称，美国私人直接投资公司黑石集团 旗下对冲基金部门正在打造一项直接投资计划，涉及独立管理企业。

黑石集团以私募股权及地产交易闻名，旗下BAAM对冲基金解决方案分支管理着583亿美元资产，多数是对不属于黑石的第三方基金进行投资，但通过自身平台的直接投资额也有55亿美元。

BAAM总裁Tomilson Hill在6月12日的黑石投资者公开日上表示，该公司正致力于打造一项直接投资计划，“有天赋的冒险者”将被征招进“BAAM管理的共同体”。

华尔街日报周日援引消息人士报导称，被征招来的交易商不是黑石的雇员，但将被纳入独立的管理企业。该报补充称，各团队的投资将组成针对富裕客户的多策略对冲基金。

报导称，黑石目前正与第一批团队进行最后磋商，最早将于今秋开始操作，每个团队的起步资金最多为5亿美元。

这是BAAM将业务扩展到传统组合式基金业务之外的最新尝试。

黑石代表没有回复置评要求。(完)