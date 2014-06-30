美国个股：黑石欲将业务多元化，新对冲基金涉及独立管理企业--WSJ

日本经济：央行副总裁称，内部在讨论结束宽松政策所用的工具--时事通
路透东京4月17日 - 日本时事通讯社周一引述日本央行副总裁中曾宏的话称，央行在内部讨论，当非常规的货币刺激政策结束时可以使用哪些工具。
路透6月29日 - 华尔街日报(WSJ)周日援引知情人士消息在其网站上报导称，美国私人直接投资公司黑石集团 旗下对冲基金部门正在打造一项直接投资计划，涉及独立管理企业。
黑石集团以私募股权及地产交易闻名，旗下BAAM对冲基金解决方案分支管理着583亿美元资产，多数是对不属于黑石的第三方基金进行投资，但通过自身平台的直接投资额也有55亿美元。
BAAM总裁Tomilson Hill在6月12日的黑石投资者公开日上表示，该公司正致力于打造一项直接投资计划，“有天赋的冒险者”将被征招进“BAAM管理的共同体”。
华尔街日报周日援引消息人士报导称，被征招来的交易商不是黑石的雇员，但将被纳入独立的管理企业。该报补充称，各团队的投资将组成针对富裕客户的多策略对冲基金。
报导称，黑石目前正与第一批团队进行最后磋商，最早将于今秋开始操作，每个团队的起步资金最多为5亿美元。
这是BAAM将业务扩展到传统组合式基金业务之外的最新尝试。
黑石代表没有回复置评要求。(完)
(编译 于春红; 审校 徐文焰)
路透东京4月17日 - 日本时事通讯社周一引述日本央行副总裁中曾宏的话称，央行在内部讨论，当非常规的货币刺激政策结束时可以使用哪些工具。
路透4月17日 - 周五全球最大黄金上市交易基金(ETF)--SPDR Gold Trust 黄金持仓及全球最大白银 ETF--iShares Silver Trust 持仓均未在各自网站发布。 以下为两支ETF的持仓量及变化情况： 名称 持仓量(盎司) 日期 持仓量(盎司) 日期 变动 增减 SPDR 27,293,664.4 4月13日 27,293,664.4 4月13日 -- -- iShares 328,201,550.7 4月13日 328,201,550.7 4月13日 -- -- (完) (编译 刘秀红；审校 张明钧)
1.以下为央行公开市场未到期的正回购一览： 累计未到期余额: 0 到期日 操作期限(天) 中标利率(%) 到期量(亿元) * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * 暂无 * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * 2.以下为央行公开市场未到期的逆回购一览： 累计未到期余额: 2,400亿元 到期日 操作期限(天) 中标利率(%) 到期量(亿元) * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * 2017/4/18 28 2.75% 100 2017/4/19 28 2.75% 200