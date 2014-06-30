期货日报：对中国铁矿石反弹空间暂不可过高期待，短期或振荡整理

亚洲橡胶：东京期胶下跌，因朝鲜半岛紧张局势推动日圆走高
路透东京4月17日 - 东京指标期胶周一下跌，受累于日圆上涨。因围绕朝鲜（北韩）的地缘政治紧张局势升温，推动日圆兑美元升至五个月高点。
以下内容节选自6月30日的《期货日报》：
受政府加大定向刺激、进一步推进产业转移，二三线城市频出托市政策等因素影响，上周钢铁相关品种整体呈反弹走势，铁矿石亦反弹至5月底以来的高点，并伴有持仓量大幅缩减。同期铁矿石港口现货市场在平台成交快速走高的带动下，也出现稳步上扬，青岛港PB粉车板价较前一周上涨25元/吨，收回前周跌幅，普氏指数上涨至94美元/吨，现货市场成交略有改善。
近期，市场对宏观经济的预期转好，这使得整个商品市场走势偏强。而从铁矿石品种来看，一方面受粗钢产量连续走高的带动，铁矿石日耗量随之增加，同时港口库存出现一年以来最大降幅，这使得市场对高库存的担忧情绪有所降温。另一方面，铁矿石期现货价格经过此前大幅下跌，市场看空的预期得到一定兑现，短期市场缺乏进一步做空的动能。
但鉴于当前钢市供应压力继续走高，终端需求仍未出现超预期转好，同时钢企暂无原材料补库迹象的情况下，铁矿石反弹空间暂时不可过高期待，主力1409合约730元/吨一线的阻力较为明显，短期或将振荡整理。(完)
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注:以上的评论仅为摘要,并且不代表路透立场. (整理 路透中文部)
路透东京4月17日 - 东京指标期胶周一下跌，受累于日圆上涨。因围绕朝鲜（北韩）的地缘政治紧张局势升温，推动日圆兑美元升至五个月高点。
路透东京4月17日 - 日本时事通讯社周一引述日本央行副总裁中曾宏的话称，央行在内部讨论，当非常规的货币刺激政策结束时可以使用哪些工具。
1.以下为央行公开市场未到期的正回购一览： 累计未到期余额: 0 到期日 操作期限(天) 中标利率(%) 到期量(亿元) * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * 暂无 * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * 2.以下为央行公开市场未到期的逆回购一览： 累计未到期余额: 2,400亿元 到期日 操作期限(天) 中标利率(%) 到期量(亿元) * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * 2017/4/18 28 2.75% 100 2017/4/19 28 2.75% 200