中国货币市场：供需仍结构性失衡七天利率小涨，担心下月初缴准影响

路透北京6月30日 - 在6月最后一个交易日，中国银行间市场周一主要回购加权利率 呈上行态势，其中七天品种升幅相对略多。交易员指出，资金面早盘稍趋紧主要还是因供需结构失衡所致，希望通过信用债质押融资有难度。

他们并表示，转入7月就将马上迎来存款准备金补缴，市场还是有所担心届时资金面所承压力；且从明日开始七天品种将可跨月初准备金清算日，不排除因需求支撑资金价格走高。

“目前是基金、券商这类需要压信用债的机构还没有借够，有的甚至是加点借，主要大行不接受信用债质押，”华中一银行交易员称。

她并提到，下个月初的缴存预期将被收走“很大一部分”资金，从明日开始七天就成为可跨准备金清算日的品种，“这个原因可能让大家会推崇七天，价格有上涨压力。”

每月的5日、15日和25日，银行等存款类机构将根据特定时点存款余额，对已上缴的存款准备金进行调整，多退少补。因商业银行在季度末时点普遍突击拉入存款以应对各种考核，所以月初一般补缴准备金将较多，而15日则一般顺势会有较多资金退回。不过7月5日因恰逢周六休息日，故将推迟至7日进行。

华南一银行交易员表示，月初缴准对资金面的扰动还是有一点担心，不过预期央行将有应对动作，关注本周公开市场是否仍将暂停正回购操作。

广发银行最新报告认为，本周进入下半年，在市场普遍关注基本面数据的心态下，对经济数据的预期会更明显影响市场，如PMI。资金仍是主角，5号缴准的影响甚至超过月末，R007不会有明显回落，甚至继续反弹。

路透最新综合19家分析机构预估中值显示，中国6月官方制造业采购经理人指数(PMI)料进一步升至51.0，连续第四个月回升，并再创年内新高，预示经济企稳迹象更加稳固，稳增长政策效应不断显现。

业内人士周一透露，中国人民银行公开市场一级交易商本周仍可继续上报多种期限正/逆回购，以及三个月央票需求。其中正回购期限包括14天和28天，逆回购包括七天和14天。

以下为主要货币市场利率报价：

北京时间11:59 今日(%) 上日(%) 变动(bp)

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质押式回购加权平均利率

其中:隔夜 2.9194 2.8897 +2.97

七天 3.9388 3.8565 +8.23

14天 5.4591 5.4294 +2.97

上海证交所质押式回购利率

其中:隔夜 13.0000 18.0650 -506.50

七天 5.8000 5.9100 -11.00

14天 5.2000 5.0000 +20.00

回购定盘利率 其中:隔夜 2.9500 2.9500 +0.00

七天 3.8500 3.8000 +5.00

14天 5.4100 5.2100 +20.00

Shibor

其中:隔夜 2.9130 2.8850 +2.80

七天 3.8670 3.7810 +8.60

三个月 4.7499 4.7482 +0.17