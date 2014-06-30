期货日报：多重利空因素恐阻挡沪胶的反弹之路

以下内容节选自6月30日的《期货日报》：

沪胶期货6月下旬走出的上涨行情不但被市场视为短期底部形态的构建完毕，而且也增强了多头展开反击的信心。笔者认同此轮胶价反弹是由全球天胶供应过剩量缩减引发的估值修复，但绝不苟同沪胶就此开启中期反弹的观点。沪胶市场还存在多个利空因素，眼下的多头力量还无法超越对手。

从5月中旬开始，青岛保税区橡胶库存便转入下降周期。截至6月13日，库存降至32.79万吨，环比回落3.43万吨，降幅达9.47%。分析库存下降的原因，需求上升是一个可能，融资萎缩也是一个可能。

美国钢铁工人联合会6月初向美国国际贸易委员会提出申请，要求对来自中国的乘用车及轻卡轮胎产品启动反倾销和反补贴调查后，中方轮胎行业便采取积极应对措施。据悉，山东省橡胶行业协会已经发动辖区内的30余家轮胎企业做好抱团应诉的准备。与此同时，还联合美国轮胎工业协会就新一轮轮胎“双反”调查发起舆论反击。即便如此，以眼下的状况，依然无法打赢这场贸易争端。(完)

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