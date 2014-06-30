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亚洲 | 2014年 6月 30日 星期一 10:44 BJT

日本债市：早盘稳中走低，投资者关注央行短观数据

路透东京6月30日 - 日本政府公债价格周一早盘持稳至略跌，交投非常清淡，在季度末及日本央行发布“短观”企业景气调查前，众多市场人士采取观望策略。

市场无视此前数据。数据显示，日本5月工业生产较前月增长0.5%，略低于市场预估中值的增长0.9%。

当日涨跌 上日

最新报价 (基点) 收市价

两年期公债 0.000% +0.0 0.070%

五年期公债 0.165% +0.5 0.160%

10年期公债 0.560% +0.5 0.555%

20年期公债 1.420% +1.0 1.410%

30年期公债 0.000% +0.0 1.680%

10年期公债期货 <0#JGB:> 145.69 -0.05 145.74

注1：公债期货涨跌为点数。

注2：若报价显示0.000%表示尚未成交。(完)

美国公债发行日程表 全球主要国家发债预告

美债每日展望 欧元区公债市场

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美国指标公债报价 欧元区指标公债报价 (编译 朱晓军；审校 张若琪)
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