金瑞期货：上期有色金属指数强势反弹，沪铜短期将继续走强

以下内容节选自6月30日的《期货日报》：

美国经济复苏渐行渐稳与中国经济企稳渐行渐近成为近期工业金属价格反弹的重要基础，而厄尔尼诺预期升温则成为短线上涨的催化剂。上周，上期有色金属指数报收在2,813，上涨1.99%，领涨全球主要商品指数，其中铜价上涨2.1%，是拉动指数上行的主要原因。

从资产配置的角度来看，目前上期有色金属指数与沪深300、中证全债和标普500指数的相关性分别为0.23、0.001和-0.05，根据资产组合理论，对于传统的股票和债券投资者而言，上期有色金属指数的配置价值突出。

上周沪铜上涨2.1%，是上期有色金属指数中涨幅最大的品种。除了中国经济暂时企稳利好铜价外，基本面也给予铜价较强支撑，一是青岛港事件带来的进口不畅导致国内现货紧缺，贸易商惜售推升现货升水。二是在中国铜融资需求和国储购买的带动下，LME铜库存持续减少，目前已不足16万吨，创近5年新低。综合来看，国内现货紧张与LME低库存将继续支持铜价短期振荡走强。(完)

详情请点选链接：here