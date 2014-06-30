台湾股市：受半年报效应带动收涨，温和上推格局不变

路透台北6月30日 - 台湾股市周一受半年报做帐效应收涨，续创逾六年半高位。分析师指外资青睐风险资产态度不变，股汇双涨更增布局台股意愿，后市大盘持续看温和上推，但明日或有因应半年报做帐价格失真的个股出现调整。

台湾加权股价指数 收高0.93%或86.24点，至9,393.07点。今日成交值 为1,010.43亿台币，上交易日修正后为951.48亿。6月月线收高317.16点或3.49%。

日盛投顾分析师钟国忠指出，企业半年报做帐及台股200档个股先卖后买当冲交易正式上路，同步推升今日台股交投量能。不过个股在价格部分因做帐而暂时失真现象，此后两三个交易日将有震荡，预料盘势将倾向横向整理。

〞6月已经涨了300多点，台股在高档还是要反覆测试。〞钟国忠说。

今年收盘位续创逾六年七个月新高，收盘前高在2007年11月1日报9,598.23点。

他并指出，台币 近来尾随韩元 升值，在国际热钱仍热衷寻求风险资产下，股汇双赚将令外资持续青睐台股。日盛投顾估第三季台股高位在9,700-9,800点之间。

在类股部分，盘面电子类指数 终场上扬1.33%，股王大立光 大幅收涨6.01%，以台股个股天价纪录2,380台币作收；鸿海终场收高1.42%至100台币，再创波段高位。

台湾鸿海 集团稍早公告，将以3,809.75亿韩元(约3.76亿美元)购买韩SK C&C 共245万股权，占该公司的持股4.9%。