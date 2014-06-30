台湾汇市：台币收盘续创六个半月高位，本周余日升势空间取决台股

* 台币收盘再创六个半月高位 * 出口商半年底台币需求或告一段落 * 外资汇入仍多于汇出，支撑台币缓升 * 明日实质交易区间估在29.800-29.860 路透台北6月30日 - 台币兑美元 周一收盘再创近六个半月高位。台币 受惠国际美元续弱、台股高涨及出口商半年报台币需求，连续第三个交易日走扬。在出口商 抛汇告一段落后，市场认为台股涨势将影响外资资金去留，间接影响台币后市。 汇银人士指出，明日起进入7月，出口商抛汇已不多，加上台币已升抵29.850附近，实 质需求将换边交投，由进口商接手。然而台币缓升预期暂时不变，这令进口商即便入场买汇 ，料亦分散量能，小步和缓台币升势。而台币主要走向仍将取决暑假开始后的外资动态。 〞这两天交投量不少，看样子外资没有在放暑假...台股如果继续涨，谁敢放暑假。〞 一位本地银行交易员说。 台币盘中高位29.837续创半年高点，前高在1月2日报29.770；收盘位29.915则是近六个 半月新高，前高在去年12月18日报29.745。 台币月线收升1.35角或0.45%；同期间韩元 收高约0.82%。今日台币收盘价升 抵29.915后，累计今年以来台币走势首度由贬转升，升幅为0.12%。 交易员指出，市场对台币升值波段的预期尚未结束，特别是韩元 盘中虽传出 韩国央行入场干预，其升值幅度仍然不小，更加强台币跟进韩元升值的预期心理。此外，交 易员称台湾央行盘中并未积极阻升台币，显示台币当前价位仍在央行可容忍范围内，明日或 有机会测试29.800的整数关卡。 对于7月中旬即将进入企业股利的发放高峰期，交易员认为若台股续创高位，外资有机 会减轻现金股利汇出力道，重新投入台股，届时台币回贬的力道就会受到压抑。目前在29.9 00附近美元卖压沉重。 交易员预估明日台币实质交投区间在29.800-29.860间，若触及29.800央行有机会小幅 阻升拉回。今日主交易区间在29.837-29.868，上日交易区间主要在29.895-29.913。 台湾股市周一受惠半年报做帐效应收涨，续创逾六年七个月高位。外资及陆资在台股买 超63亿台币，连续六个交易日买超共计262.97亿台币。 海外无本金交割远期外汇市场(NDF) 方面，一个月期美元/台币换汇点折价略有收 敛，一个月远汇报价 尾盘在29.830/29.840左右，上日纽约盘收在29.825。远 汇市场对台币升值的预期略有减缓。 新兴汇市部分，韩元周一触及近六年高位，今年上半年领涨新兴亚币；美国公布令人失 望的经济数据之后，市场认为美国联邦储备理事会(美联储/FED)不太可能很快加息。[EMRG/ SGCN] 本周全球重要经济事件与数据包括： 6/30(一)：美国6月芝加哥PMI和5月成屋待完成销售指数、美国蒙大拿和犹他州银行家 协会2014年会议(至2日)； 7/01(二)：中国6月官方制造业PMI和滙丰制造业PMI终值、韩国6月制造业PMI和贸易收 支、日本5月加班工资和6月制造业PMI、意、法、德、英和欧元区6月制造业PMI、德国6月经 季节调整失业数据、欧元区5月失业率、美国6月制造业PMI终值、美国6月ISM制造业指数、 美国6月达拉斯联邦储备银行服务业指数、德国财政部长朔伊布勒发表讲话； 7/02(三)：欧元区5月PPI、美国6月ADP就业报告、美国6月ISM纽约企业活动指数、美国 5月工厂订单和耐久财订单、美联储主席叶伦在IMF主办的活动上发表演讲； 7/03(四)：中国6月官方非制造业PMI、意、法、德、英和欧元区6月服务业PMI、欧元区 5月零售销售、美国6月非农就业、美国和加拿大5月国际贸易收支、美国6月服务业/综合PMI 终值、美国6月ISM非制造业指数、欧洲央行管委会召开会议，之后宣布利率并召开记者会、 欧洲央行总裁德拉吉发表讲话； 7/04(五)：德国5月工业订单、台湾6月外汇存底、美国独立日假期。 环球汇市新闻请见 环球经济新闻请见 16:00 台币/美 上日收 波动区间 开盘价 成交量 上日 元 盘 亿美元 报价 台北外汇经纪公司 29.915 29.962 29.837-29.970 29.970 7.65 5.31 元太外汇经纪公司 29.912 29.960 29.837-29.965 29.965 3.56 2.80 无本金交割远期外汇(NDF) 最新报价 上日现货收盘时水准 美元/台币一个月期 -0.030/-0.020 -0.040/-0.030 美元/台币六个月期 -0.175/-0.155 -0.195/-0.165 (完)