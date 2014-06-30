香港个股：中国机械工程承包的伊拉克电站项目暂停施工

路透香港6月30日 - 中国电力能源行业工程承包商--中国机械设备工程股份有限公司 周一称，其承包的伊拉克电站项目全体人员已经撤离至安全区域，现场土建暂停施工。

中国机械工程总承包建设的伊拉克萨拉哈丁两台63万千瓦电站工程项目自2011年12月15日签约，合同总额11.89亿美元，项目业主为伊拉克电力部/火力发电项目公司，现场地处伊拉克首都巴格达以北186公里处，底格里斯河北岸，属于伊拉克逊尼派核心区。

项目自2012年8月14日正式展开，目前正处于出运和安装的高峰期。

中国机械工程表示，截至上周五为止，项目的全体人员已全部转移至安全区域，现场土建施工暂停，公司将继续密切关注伊拉克局势进展情况以判断该项目往后的安排。

投行高盛此前报告称，2012及13年伊拉克业务占中国机械工程收入贡献比重10%及12%。如果完全撤离萨拉哈丁项目，估计该公司下半年的总承包业务收入损失10-20亿元人民币。不过该行维持对中国机械工程为“确信买入”，因其受惠于亚洲区内电力工程建设以及中国的政策支持。

香港时间10:55，中国机械工程升0.65%，报4.64港元；大市恒生指数 升0.28%。（完）

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