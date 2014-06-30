香港个股：中国机械工程承包的伊拉克电站项目暂停施工

亚洲橡胶：东京期胶下跌，因朝鲜半岛紧张局势推动日圆走高
路透东京4月17日 - 东京指标期胶周一下跌，受累于日圆上涨。因围绕朝鲜（北韩）的地缘政治紧张局势升温，推动日圆兑美元升至五个月高点。
路透香港6月30日 - 中国电力能源行业工程承包商--中国机械设备工程股份有限公司 周一称，其承包的伊拉克电站项目全体人员已经撤离至安全区域，现场土建暂停施工。
中国机械工程总承包建设的伊拉克萨拉哈丁两台63万千瓦电站工程项目自2011年12月15日签约，合同总额11.89亿美元，项目业主为伊拉克电力部/火力发电项目公司，现场地处伊拉克首都巴格达以北186公里处，底格里斯河北岸，属于伊拉克逊尼派核心区。
项目自2012年8月14日正式展开，目前正处于出运和安装的高峰期。
中国机械工程表示，截至上周五为止，项目的全体人员已全部转移至安全区域，现场土建施工暂停，公司将继续密切关注伊拉克局势进展情况以判断该项目往后的安排。
投行高盛此前报告称，2012及13年伊拉克业务占中国机械工程收入贡献比重10%及12%。如果完全撤离萨拉哈丁项目，估计该公司下半年的总承包业务收入损失10-20亿元人民币。不过该行维持对中国机械工程为“确信买入”，因其受惠于亚洲区内电力工程建设以及中国的政策支持。
香港时间10:55，中国机械工程升0.65%，报4.64港元；大市恒生指数 升0.28%。（完）
欲浏览于香港联交所的声明，请点选：(here) (记者 雷美珍；审校 张喜良)
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路透东京4月17日 - 日本时事通讯社周一引述日本央行副总裁中曾宏的话称，央行在内部讨论，当非常规的货币刺激政策结束时可以使用哪些工具。
1.以下为央行公开市场未到期的正回购一览： 累计未到期余额: 0 到期日 操作期限(天) 中标利率(%) 到期量(亿元) * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * 暂无 * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * 2.以下为央行公开市场未到期的逆回购一览： 累计未到期余额: 2,400亿元 到期日 操作期限(天) 中标利率(%) 到期量(亿元) * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * 2017/4/18 28 2.75% 100 2017/4/19 28 2.75% 200