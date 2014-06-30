澳洲新股：TPG和凯雷集团拟透过Healthscope的IPO案募资24亿美元

亚洲橡胶：东京期胶下跌，因朝鲜半岛紧张局势推动日圆走高
路透东京4月17日 - 东京指标期胶周一下跌，受累于日圆上涨。因围绕朝鲜（北韩）的地缘政治紧张局势升温，推动日圆兑美元升至五个月高点。
路透悉尼6月30日 - 股权收购公司德州太平洋集团(TPG)和凯雷投资集团希望澳洲Healthscope Ltd首度公开上市(IPO)能募资最多达25.7亿澳元(24.2亿美元)，将使其成为澳洲史上规模第三大IPO案。
Healthscope周一提交的招股说明书称，假设最终IPO定价位于每股1.76-2.29澳元的参考价区间，IPO总筹资规模将可达22.5-25.7亿澳元。
Healthscope是澳洲第二大民营医院运营商，本项IPO案凸显出澳洲医疗产业日益受到青睐。根据Healthscope，在澳洲当地，医疗支出每年以超过8%的幅度成长。
IPO案将使该公司估值在33.3-38.1亿澳元之间。Healthscope将保有至少25%的发行股数，但保留增持至40%的权利。
TPG和凯雷在2010年以19.9亿澳元收购了Healthscope。
公司方表示，部分IPO筹资所得将用于偿还债务。截至2013年12月31日，该公司净债务为8.655亿澳元。
根据路透数据，Healthscope的IPO案规模将是继铁路货运公司QR National Ltd在2010年11月筹资44亿美元之后澳洲规模最大的IPO案。
Healthscope计划在7月25日宣布IPO最终定价，7月28日起展开有条件交易。(完) (编译 李婷仪 审校 艾茂林)
路透东京4月17日 - 东京指标期胶周一下跌，受累于日圆上涨。因围绕朝鲜（北韩）的地缘政治紧张局势升温，推动日圆兑美元升至五个月高点。
路透东京4月17日 - 日本时事通讯社周一引述日本央行副总裁中曾宏的话称，央行在内部讨论，当非常规的货币刺激政策结束时可以使用哪些工具。
1.以下为央行公开市场未到期的正回购一览： 累计未到期余额: 0 到期日 操作期限(天) 中标利率(%) 到期量(亿元) * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * 暂无 * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * 2.以下为央行公开市场未到期的逆回购一览： 累计未到期余额: 2,400亿元 到期日 操作期限(天) 中标利率(%) 到期量(亿元) * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * 2017/4/18 28 2.75% 100 2017/4/19 28 2.75% 200