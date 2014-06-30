澳洲新股：TPG和凯雷集团拟透过Healthscope的IPO案募资24亿美元

路透悉尼6月30日 - 股权收购公司德州太平洋集团(TPG)和凯雷投资集团希望澳洲Healthscope Ltd首度公开上市(IPO)能募资最多达25.7亿澳元(24.2亿美元)，将使其成为澳洲史上规模第三大IPO案。

Healthscope周一提交的招股说明书称，假设最终IPO定价位于每股1.76-2.29澳元的参考价区间，IPO总筹资规模将可达22.5-25.7亿澳元。

Healthscope是澳洲第二大民营医院运营商，本项IPO案凸显出澳洲医疗产业日益受到青睐。根据Healthscope，在澳洲当地，医疗支出每年以超过8%的幅度成长。

IPO案将使该公司估值在33.3-38.1亿澳元之间。Healthscope将保有至少25%的发行股数，但保留增持至40%的权利。

TPG和凯雷在2010年以19.9亿澳元收购了Healthscope。

公司方表示，部分IPO筹资所得将用于偿还债务。截至2013年12月31日，该公司净债务为8.655亿澳元。

根据路透数据，Healthscope的IPO案规模将是继铁路货运公司QR National Ltd在2010年11月筹资44亿美元之后澳洲规模最大的IPO案。

Healthscope计划在7月25日宣布IPO最终定价，7月28日起展开有条件交易。(完) (编译 李婷仪 审校 艾茂林)