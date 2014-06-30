全球经济：德国财长敦促G7国家继续推行财政整固和改革

亚洲橡胶：东京期胶下跌，因朝鲜半岛紧张局势推动日圆走高
路透东京4月17日 - 东京指标期胶周一下跌，受累于日圆上涨。因围绕朝鲜（北韩）的地缘政治紧张局势升温，推动日圆兑美元升至五个月高点。
路透柏林6月29日 - 德国财政部长朔伊布勒敦促七国集团(G7)继续推行财政整固和改革。数日后德国将担任G7轮值主席国。
据周日的一份视频文件，朔伊布勒称，德国担任轮值主席国期间有三个主要目标：给经济注入更多活力并带来可持续性成长；填补金融监管漏洞；在逃税方面加强国际合作。
“全球经济已从金融危机中大幅好转。目前我们需要巩固这种形势...我们需要实现可持续性的经济成长...因此，强健的国家财政和削减债务至关重要。”
他表示，对影子银行的监管是另一个重中之重。(完) (编译 李爽 审校 艾茂林)
路透东京4月17日 - 东京指标期胶周一下跌，受累于日圆上涨。因围绕朝鲜（北韩）的地缘政治紧张局势升温，推动日圆兑美元升至五个月高点。
路透东京4月17日 - 日本时事通讯社周一引述日本央行副总裁中曾宏的话称，央行在内部讨论，当非常规的货币刺激政策结束时可以使用哪些工具。
1.以下为央行公开市场未到期的正回购一览： 累计未到期余额: 0 到期日 操作期限(天) 中标利率(%) 到期量(亿元) * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * 暂无 * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * 2.以下为央行公开市场未到期的逆回购一览： 累计未到期余额: 2,400亿元 到期日 操作期限(天) 中标利率(%) 到期量(亿元) * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * 2017/4/18 28 2.75% 100 2017/4/19 28 2.75% 200