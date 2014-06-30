欧洲政经：德国财长朔伊布勒称，英国退出欧盟不可想象--金融时报

路透伦敦6月29日 - 德国财长朔伊布勒周日表示，德国将尽一切努力使英国留在欧盟。之前，英国阻止提名贾克出任欧盟执委会主席的努力未获成功，使之距离退出欧盟更近一步。

英国首相卡梅伦公开活动，希望阻止对贾克的任命，但上周五26-2的最终投票结果让他的努力归于失败。他警告称，选择贾克这位老派的欧盟联邦主义人士，会让英国留在欧盟的难度增大。

卡梅伦办公室发表声明称，卡梅伦周日致电贾克祝贺他获得提名。

“他们讨论了如何进行合作以提高欧盟的竞争力和灵活度，”声明称。“贾克先生承诺让英国获得公平对待，(卡梅伦)对此表示欢迎，贾克先生表示，他全面致力于为英国的政治关切找到解决办法。”

朔伊布勒对金融时报表示，对贾克的反对并不影响英国留在欧盟，德国将尽一切努力阻止英国退出欧盟。

“英国是欧盟大家庭不可或缺的成员，”在周日放到网上的采访片段中他这样表示。(on.ft.com/THQKRV)

“没有了英国的欧盟是无法接受也无法想像的。因此我们必需尽一切努力，让英国的利益和立场在欧洲政治中得到充分的体现。”

朔伊布勒称，德国等欧盟国家需要倾听英国的声音，在经济改革方面，以及某些需要在国家一级而非欧盟级别作出的决策问题上，英国和德国都有着许多共同点。