《全球市场》亚洲股市谨慎上扬，日圆上涨打压日股下滑

亚洲橡胶：东京期胶下跌，因朝鲜半岛紧张局势推动日圆走高
路透东京4月17日 - 东京指标期胶周一下跌，受累于日圆上涨。因围绕朝鲜（北韩）的地缘政治紧张局势升温，推动日圆兑美元升至五个月高点。
周一将迎来欧元区6月消费者物价数据，如果数据显示通胀率仍然位于0.5%的低位，将为连续第九个月位于欧元区所说的低于1%的“危险区域”内。
展望全球，制造业和服务业采购经理人指数(PMI)将先后在周二和周四出炉。数据料显示，尽管乌克兰和伊拉克地缘政治局势紧张，但经济增长情况至少还谈得上稳定。
外汇市场方面，美元指数 最新报80.040，此前曾低见80.010，为5月21日以来最低位。
欧元兑美元 报1.3645美元，接近上周三触及的两周半高位1.3652美元。美元兑日圆 下跌，触及五周低位101.26。
大宗商品市场方面，金价 持稳于每盎司1,315.20美元，受伊拉克和乌克兰地缘政局动荡和美元走软支撑。
布兰特原油期货 下跌0.25美元，报每桶113.05美元。美国原油期货 跌0.24美元，至每桶105.50美元。由于伊拉克战乱区离其盛产石油的南部地区较远，油价已从近期高位跌落。(完)
(编译 李爽/王兴亚/朱晓军/白云; 审校 张荻/杜明霞)
路透东京4月17日 - 东京指标期胶周一下跌，受累于日圆上涨。因围绕朝鲜（北韩）的地缘政治紧张局势升温，推动日圆兑美元升至五个月高点。
路透东京4月17日 - 日本时事通讯社周一引述日本央行副总裁中曾宏的话称，央行在内部讨论，当非常规的货币刺激政策结束时可以使用哪些工具。
1.以下为央行公开市场未到期的正回购一览： 累计未到期余额: 0 到期日 操作期限(天) 中标利率(%) 到期量(亿元) * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * 暂无 * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * 2.以下为央行公开市场未到期的逆回购一览： 累计未到期余额: 2,400亿元 到期日 操作期限(天) 中标利率(%) 到期量(亿元) * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * 2017/4/18 28 2.75% 100 2017/4/19 28 2.75% 200