《全球市场》亚洲股市谨慎上扬，日圆上涨打压日股下滑

周一将迎来欧元区6月消费者物价数据，如果数据显示通胀率仍然位于0.5%的低位，将为连续第九个月位于欧元区所说的低于1%的“危险区域”内。

展望全球，制造业和服务业采购经理人指数(PMI)将先后在周二和周四出炉。数据料显示，尽管乌克兰和伊拉克地缘政治局势紧张，但经济增长情况至少还谈得上稳定。

外汇市场方面，美元指数 最新报80.040，此前曾低见80.010，为5月21日以来最低位。

欧元兑美元 报1.3645美元，接近上周三触及的两周半高位1.3652美元。美元兑日圆 下跌，触及五周低位101.26。

大宗商品市场方面，金价 持稳于每盎司1,315.20美元，受伊拉克和乌克兰地缘政局动荡和美元走软支撑。

布兰特原油期货 下跌0.25美元，报每桶113.05美元。美国原油期货 跌0.24美元，至每桶105.50美元。由于伊拉克战乱区离其盛产石油的南部地区较远，油价已从近期高位跌落。(完)