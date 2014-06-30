路透专访：养老基金冒险逐利，或埋下危险祸根--BIS经济学家申铉松

亚洲橡胶：东京期胶下跌，因朝鲜半岛紧张局势推动日圆走高
路透东京4月17日 - 东京指标期胶周一下跌，受累于日圆上涨。因围绕朝鲜（北韩）的地缘政治紧张局势升温，推动日圆兑美元升至五个月高点。
他呼吁监管官员要对这些新的风险提高警觉。
“由于我们已经加强对银行的监管，风险也变了，”他称。“随着这些新风险浮现，我们必须处理，我们不能对这个事实视而不见。”
BIS年度报告指出，企业转往金融市场融资的情况愈来愈多，光是高收益债券市场，2013年平均每季发行量便由金融危机前300亿美元爆增至900亿美元。
包括资产管理公司及养老基金等投资者积极投资这类债券，因为在利率、波动性及融资本成本异常偏低的环境下，这些投资者愿意承担更大风险，以满足投资回报目标或养老金需求。
申铉松指出，发达经济体可以借鉴新兴市场的经验，学习如何平抑飙高的资产价格。
他表示，韩国、香港及新加坡等地区，使用宏观审慎工具获得成果，这些工具包括限制贷款成数等。
“发达经济体对于使用这些宏观审慎工具有些迟疑，这是因为这些工具在许多发达经济体是相对未经验证。以熟悉程度而言，还需要一些迎头赶上的努力，”他称。
申铉松表示，要处理房地产价格飙涨，光使用利率政策，可能会是非常大而无当的工具，因为利率会影响整体经济，而如果利率政策及宏观审慎工具并用，两者都将更为有效。(完) (编译 石冠兰/蔡美珍；审校 许娜/李爽)
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路透东京4月17日 - 日本时事通讯社周一引述日本央行副总裁中曾宏的话称，央行在内部讨论，当非常规的货币刺激政策结束时可以使用哪些工具。
路透4月17日 - 周五全球最大黄金上市交易基金(ETF)--SPDR Gold Trust 黄金持仓及全球最大白银 ETF--iShares Silver Trust 持仓均未在各自网站发布。 以下为两支ETF的持仓量及变化情况： 名称 持仓量(盎司) 日期 持仓量(盎司) 日期 变动 增减 SPDR 27,293,664.4 4月13日 27,293,664.4 4月13日 -- -- iShares 328,201,550.7 4月13日 328,201,550.7 4月13日 -- -- (完) (编译 刘秀红；审校 张明钧)