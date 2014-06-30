路透专访：养老基金冒险逐利，或埋下危险祸根--BIS经济学家申铉松

他呼吁监管官员要对这些新的风险提高警觉。

“由于我们已经加强对银行的监管，风险也变了，”他称。“随着这些新风险浮现，我们必须处理，我们不能对这个事实视而不见。”

BIS年度报告指出，企业转往金融市场融资的情况愈来愈多，光是高收益债券市场，2013年平均每季发行量便由金融危机前300亿美元爆增至900亿美元。

包括资产管理公司及养老基金等投资者积极投资这类债券，因为在利率、波动性及融资本成本异常偏低的环境下，这些投资者愿意承担更大风险，以满足投资回报目标或养老金需求。

申铉松指出，发达经济体可以借鉴新兴市场的经验，学习如何平抑飙高的资产价格。

他表示，韩国、香港及新加坡等地区，使用宏观审慎工具获得成果，这些工具包括限制贷款成数等。

“发达经济体对于使用这些宏观审慎工具有些迟疑，这是因为这些工具在许多发达经济体是相对未经验证。以熟悉程度而言，还需要一些迎头赶上的努力，”他称。