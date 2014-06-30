《交易视点》中国利率债进入牛市尾声，宜波段操作--中信证券

路透北京6月30日 - 中国中信证券最新发布的2014年下半年利率产品投资策略报告认为，经济反弹力度较弱，通胀水平温和，且供给压力有所缓解，中长期利率上行的空间有限。

然而，稳增长措施发酵、市场情绪趋于谨慎等因素使得下半年利率产品收益率难有趋势性下行，债券牛市将逐渐进入尾声。

对交易型机构而言，建议在总量控制的情况下，关注中长端金融债可能的波段交易机会，维持适度久期；对配置型机构而言，金融债品种仍具备一定的相对价值优势，需关注资金面及一级市场供给压力的变化。

**经济企稳与温和通胀**

近期陆续推出的微刺激政策稳定了表内信贷的扩张，去年四季度以来持续偏紧的货币条件有所改善，也将在一定程度上支持实体经济企稳。基建投资加速和外需改善是需求面回暖最主要的拉动因素，政府对保增长的积极态度在一定程度上稳定了预期，GDP增速有望维持在7.4%附近。

考虑到去年三季度的环比增速较高，稳增长政策仍需持续发力才能维持相对平稳的经济增速，预计基建投资增速仍将维持高位，货币条件也将环比改善予以支持，推动经济增长稳中趋升，实现全年GDP增长7.5%的目标。

由于货币条件偏紧以及经济增长偏弱，去年四季度以来，通胀环比压力明显缓解；随着货币条件有所改善、经济企稳回升，加之下半年猪肉价格还有反弹压力，下半年CPI同比大概率在2.5-3.0%，呈现前低后高的走势。

**流动性小结**

二季度外汇占款增幅下降、财政上缴等因素在一定程度上消耗了流动性，而央行定向降准、再贷款等一系列定向宽松政策有利于流动性缓解。

在人民币升值预期企稳、发达市场经济复苏的情况下，下半年外汇占款有望保持1000-1500亿的正常规模；下半年除季首外，财政以投放为主，且规模将逐渐扩大。

在基本面未有显着复苏迹象的情况下，预期央行将保持每季度约4500亿的公开市场净投放水平，下半年资金面有望维持相对宽松，7天回购均值有望维持在3.2%附近。

**下半年利率产品投资策略**

考虑到经济反弹力度较弱，通胀水平温和，且供给压力有所缓解，中长期利率上行的空间有限；二季度的资金面可能维持宽松状态，7天回购均值有望在3.0-3.5%，从估值上来看，金融债相对优势较明显，可能存在一定波段交易机会。

然而，考虑到市场情绪趋于谨慎、持续出台的稳增长措施以及对于基本面反弹的关注度上升，我们预计下半年利率产品收益率难有趋势性下行，债券牛市将逐渐进入尾声，10年国债收益率将在4.0-4.2%的区间震荡，10年期金融债将在4.7%-5.0%的区间波动。

对交易型机构而言，建议在总量控制的情况下，关注中长端金融债可能的波段交易机会，维持适度久期；对配臵型机构而言，金融债品种仍具备一定的相对价值优势，需关注资金面及一级市场供给压力的变化。(完)