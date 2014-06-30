《交易视点》经济数据对中国债市影响料更明显，月初缴准引担忧--广发银行

路透上海6月30日 - 中国广发银行最新报告认为，本周进入下半年，在市场普遍关注基本面数据的心态下，对经济数据的预期会更显着的影响市场，如PMI。资金仍是主角，5号缴准的影响甚至超过月末，R007不会有明显回落，甚至继续反弹。

本周公开市场到期850亿，预计央行仍会操作一次正回购，并实现净投放。债券收益率会继续震荡，前期低点无法有效突破。IRS继续保持向上的力量，尤其是长端，受数据好转的影响更大。

总之，7月第一周，资金不会明显宽松，缴准时点仍令机构心存不安。债券震荡，IRS易上难下。债券仓位可继续持有，轻仓者在金融债利率明显上涨时依然可买入；IRS建议保持之前支付的固定利率，在目前并不明朗的局面下，适当的对冲结构是有好处的。

**市场担心月初缴准**

分别看，资金方面，本周不会看到有明显宽松的情况，R007也很难下降。因为市场普遍在担心5号的缴准。不过现在的资金局面，主要是供需结构性的不平衡所致。整体备付水平是充足的。所以R007比较平稳，而R014涨幅明显，R007随着能跨过缴准时点，利率也会逐步走高。这种情况无需担心，从央行停止正回购这一举动来看，保持资金面平稳的大方向并未改变。当然，具体到眼前，R007或许会继续冲高，突破4%，并且回落缓慢，但这对宽松的大方向无碍。所以，对本周资金面的判断是平稳偏紧，市场在纠结缴准的影响，R007继续保持在较高位置。

债券方面，利率下降难度依然很大，整体收益率水平在当前位置已经稳定了长达3周。本周仍会以震荡为主。长达三周的利率稳定体现了2个方面，一是各类资金买入需求依然较强，都在等待利率有明显上行，所以造成每次债券利率反弹幅度都不大，5bp左右的上行后就有大量买盘出现。二是6月下旬，7月上旬这段时间，资金面不确定性增加，经济数据好转概率很大，所以债券利率下降的幅度也有限，止盈盘纷纷在利率下降3、5bp时就谨慎的落袋为安。接下来的一段时间，这种局面没有本质变化，所以债券的震荡会继续。综上，建议继续持有头寸，尤其是中短端金融债，3、5年品种。并可在利率反弹时逐步开始买入。

IRSrepo 1y上周终于有了上涨，而且正回购停止也未能将利率拉下，所以虽然涨幅不大，但说明IRS市场对资金面的担忧开始变为利率上涨。支付固定利率的策略得到验证。本周，向上的力量依然存在。原因上文已经反复提到，资金利率易上难下，而且目前R007超越repo 1y，所以支付固定利率更有优势。接下来，PMI和经济数据可能继续推高IRS利率，所以之前支付固定利率的仓位可以继续持有。

如果选择继续支付固定利率，建议是短端。首先carry是有利的，第二目前1*5很宽，50bp左右，长端受到基本面好转的影响明显上行，而短端上行幅度很小。其实如果看整个交易盘面的话，目前持有债券，支付IRS固定利率是很好的时点，是比较理想的低风险，高收益组合。而纯粹赌IRS方向交易，难度大，风险大。综上，目前整体继续保持pay side敞口，但不建议在支付端大量新建仓。如果支付固定利率的仓位已经较重，那么可以在利率走高时止盈平盘。Repo 1*5利差以由之前的45bp继续变宽至50bp，但可以做窄。

**上周市场回顾：债券收益率比较平稳**

上周是月末最后一周，资金面并未有什么大的波动，总体保持平衡。R007由于跨月影响，利率上升至3.85%，不过隔夜供给较多，说明市场备付充足。不过机构的谨慎心态并未明显放松，而且7月5号的补缴准备金似乎压力更大，所以R007难以快速回落。央行停止正回购的影响需要逐步体现，但不收紧的大方向可以看出来。

债券方面，上周收益率比较平稳，随着资金利率逐步走高，债券买盘开始谨慎。不过总体影响不大，3年金融债在接近4.58%至4.60%的位置时，便会吸引大量买盘。一是因为机构对未来资金面有信心，二是目前债券和资金利率的点差依然较大。周四央行停止正回购操作，令债券市场欣喜不已，买盘发力。当然利率最终降幅不大。市场依然在等待7月份资金面的进一步明朗，尤其是5号的缴准备金，甚至2季度经济数据的影响。

IRS上周全面上涨，repo IRS涨幅在7-12bp。原因不难理解，主要是R007和R014的逐步走高。另外，对二季度经济回暖的担心也促使机构愿意支付长端固定利率。周初开始，repo 1y就逐步上涨，从3.49%升至3.56%左右，5年涨幅更大，从3.94%一度升至4.06%。即使央行停止正回购，repo IRS利率仍没有回落的迹象。主要是因为不少机构认为二季度经济数据反弹会给IRS利率造成上涨压力，而背后的核心原因是当前IRS利率绝对水平太低，所以支付固定利率显然符合更多机构的需求。

总体来看，上周债券资金面逐步好转的影响下，保持平稳，未见不理性的抛盘。而IRS则明显上涨，主要是受到经济数据好转预期的影响，长端上涨，并带动短端。根本原因则是当前repo IRS绝对利率水平偏低。

**美元利率互换市场：曲线回调但料迎来涨势**

上周互换曲线呈现“牛平”的走势：除1Y微幅上涨0.15个BP外，其他关注的期限都有所下跌，跌幅最大的是5Y和10Y，约有6BP。周一中国6月PMI指数创6个月新高，亚洲时段互换曲线快速上行，随后因欧洲的PMI表现不如预期曲线有所下跌，在晚间优于预期的美国MARKIT制造业PMI公布后曲线重拾升势；周二美国一系列经济数据利好，但受英国央行偏鸽派言论和中东地缘危机升级的影响，互换曲线先涨后跌；周三晚间公布了一季度美国实际GDP，远低于预期，并伴随其他不利因素，曲线再次下跌；周四公布了5月个人消费支出数据，不及预期，市场对美国经济情势的担忧情绪增强，曲线最终再次下行。总体来说，由于前期市场对美国经济前景较为乐观，调高了预期，而当经济数据实际并不如市场预期时，出现了曲线的回调。

从经济基本面来看，上周美国经济数据好坏参半。优于预期的经济数据主要集中在房地产领域和PMI数据，如成屋销售和新屋销售，Markit制造业和服务业PMI以及咨商会消费者信心指数。

上周不利因素中影响最重大的是一季度的实际GDP数据，为-2.9%，远不及预期，造成了市场对美国未来经济情势的担忧，其他不利因素还有首次申请失业金人数、耐用品订单数据和里士满与堪萨斯的制造业综合指数等。

从美联储的表态来看：费城联储主席plosser与圣路易斯联储主席Bullard对美国经济仍然十分乐观，均有较鹰派的发言。纽约联储主席Dudley与里士满联储主席Lacker则认为经济前景不明朗，需要保持宽松的货币政策，发言较为鸽派。目前美联储的加息时间仍然受美国经济发展情况决定，并没有确定时间表。

外围因素方面，中国汇丰制造业PMI初值50.8，此指数中包含较多中小出口企业，显示外需一定程度的复苏，中国央行发表了《2013中国区域金融运行报告》表明要守住不发生系统性区域性金融风险的底线；欧洲前景不明，宽松政策无转向；日本经济增长与通胀正在向目标靠近，日本央行表示表示不会改变现在QQE的政策。总之，外围的货币宽松形势没有改变，而中东伊拉克危机进一步升级，避险情绪可能再起。

本周操作观点方面，2年期IRS在0.60-0.65维持震荡了一段时间后，最终向下突破达到0.5885的位置。对于上周的下跌，前期市场对二季度的经济数据预期较好，导致曲线一路走高并超涨，故对于负面的经济数据更为敏感。一季度的GDP环比增长本身已经过去，按道理对未来的影响有限，但正是因为在当前这个时点其本身已经处于高位，不利的经济数据本身就会造成恐慌导致利率下行并引爆市场。但是，从上周五的情况来看，2年期跌破0.57的阻力很大。因此，预计下周的非农数据很有可能会带来新的一波涨势，建议支付固定收取浮动，并做好止损。（完）