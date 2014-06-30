台湾新债：法国兴业银行20年期美元债利率以4.1%定价--消息

路透台北6月30日 - 两位消息人士周一表示，法国第二大银行--兴业银行 将在台湾发行的20年期美元债利率以4.1%定价，规模为2.5亿美元。

本档美元债券是台湾睽违五个月后再有美元债发行。前次美元债由渣打国际商银在1月底发行。

消息人士另指出，法国兴业另就20年期的美元计价零息债询价中，但尚未最后定价。

法兴美元债由永丰金证券承销。