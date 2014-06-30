台湾新债：法国兴业银行20年期美元债利率以4.1%定价--消息

亚洲橡胶：东京期胶下跌，因朝鲜半岛紧张局势推动日圆走高
路透东京4月17日 - 东京指标期胶周一下跌，受累于日圆上涨。因围绕朝鲜（北韩）的地缘政治紧张局势升温，推动日圆兑美元升至五个月高点。
路透台北6月30日 - 两位消息人士周一表示，法国第二大银行--兴业银行 将在台湾发行的20年期美元债利率以4.1%定价，规模为2.5亿美元。
本档美元债券是台湾睽违五个月后再有美元债发行。前次美元债由渣打国际商银在1月底发行。
消息人士另指出，法国兴业另就20年期的美元计价零息债询价中，但尚未最后定价。
法兴美元债由永丰金证券承销。
该债券为台湾国际板债券的另一新券。市场人士指出，台湾国际板债券除较热的人民币计价债券外，因美国可望于明年升息，近来计划发行美元债券的发行人亦有升温趋势。(完) (记者 林妙容; 审校 张喜良)
路透东京4月17日 - 东京指标期胶周一下跌，受累于日圆上涨。因围绕朝鲜（北韩）的地缘政治紧张局势升温，推动日圆兑美元升至五个月高点。
路透东京4月17日 - 日本时事通讯社周一引述日本央行副总裁中曾宏的话称，央行在内部讨论，当非常规的货币刺激政策结束时可以使用哪些工具。
路透4月17日 - 周五全球最大黄金上市交易基金(ETF)--SPDR Gold Trust 黄金持仓及全球最大白银 ETF--iShares Silver Trust 持仓均未在各自网站发布。 以下为两支ETF的持仓量及变化情况： 名称 持仓量(盎司) 日期 持仓量(盎司) 日期 变动 增减 SPDR 27,293,664.4 4月13日 27,293,664.4 4月13日 -- -- iShares 328,201,550.7 4月13日 328,201,550.7 4月13日 -- -- (完) (编译 刘秀红；审校 张明钧)