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货币新闻 | 2014年 6月 30日 星期一 12:12 BJT

台湾新债：法国兴业银行20年期美元债利率以4.1%定价--消息

路透台北6月30日 - 两位消息人士周一表示，法国第二大银行--兴业银行 将在台湾发行的20年期美元债利率以4.1%定价，规模为2.5亿美元。

本档美元债券是台湾睽违五个月后再有美元债发行。前次美元债由渣打国际商银在1月底发行。

消息人士另指出，法国兴业另就20年期的美元计价零息债询价中，但尚未最后定价。

法兴美元债由永丰金证券承销。

该债券为台湾国际板债券的另一新券。市场人士指出，台湾国际板债券除较热的人民币计价债券外，因美国可望于明年升息，近来计划发行美元债券的发行人亦有升温趋势。(完) (记者 林妙容; 审校 张喜良)
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