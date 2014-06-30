《交易视点》中国下半年信用债高配高等级，精选高收益--中信证券

路透北京6月30日 - 中国中信证券最新发布的2014年下半年信用产品投资策略报告认为，在偏弱的基本面、温和的通胀水平、相对稳定的资金利率的背景下，市场整体风险相对有限；但受基本面企稳、通胀反弹因素影响，下半年市场环境较上半年有所趋紧，收益率趋势性下行空间不大。

考虑到中高等级绝对收益率相对较高，可以作为配置的主力品种；对于低等级品种，虽然降级负面影响可能有限，但受超日事件和偏弱基本面影响市场表现可能仍较弱，建议相对谨慎。

**收益率曲线整体下行**

从上半年债券市场的表现来看，除高收益债券外，信用产品收益率呈现总体下行的特点。

偏弱基本面和宽松资金面是市场收益率下行的主要推动力。

信用债估值的具体特征表现为：高等级债券收益率随金融债同向波动，信用利差进一步降低；中票AAA、AA+、AA的等级利差维持相对高位，城投债与AA中票利差在历史偏低水平；期限利差从扩大转而缩窄，曲线形态从“牛陡”向“牛平”转变。

**市场环境：较上半年有所趋紧**

流动性：下半年7天回购利率均值预计在3.0%-3.5%左右，资金面相对较为稳定。

利率风险：基本面低位企稳，可能形成一定压力。

供给：下半年供给可能有所下降，但仍在高位。

需求：银行同业监管政策趋严对标准债券资产有一定的积极作用。

信用风险：周期性行业如煤炭、钢铁、化工、有色、航运业绩仍偏弱，地方政府债务风险相对可控；评级下调潮的负面影响可能相对有限，但仍关注中小企业发生信用风险的可能。

总体来看，市场环境仍较稳定，需要关注基本面企稳和通胀反弹对市场形成的压力；产业债评级下调潮冲击有限，但基本面仍偏弱，仍关注中小企业发生信用风险的可能。

中长端收益率下行带动期限利差缩窄，受基本面低位企稳影响，预计短期内将保持稳定；

从银行贷款看，2013以来高信用等级企业融资条件基本稳定；2013年6月以来低等级企业融资条件趋于恶化，低等级债券收益率风险偏高，需要关注未来可能持续发生信用事件的冲击。

高等级债券融资成本与优惠贷款利率利差仍处于历史偏低水平，收益率上行风险不大。受基本面企稳，高收益和风险情绪上升影响交易所高收益率债券信用利差或有压缩空间。

**行情研判及投资策略**

基本影响因素：从资金面看，下半年7天回购利率均值预计在3%-3.5%左右，资金相对稳定，支撑信用产品；基本面低位企稳，可能对市场形成一定压力。

供给：下半年供给可能继续维持高位；需求：商业银行配臵力度加强，可关注同业政策监管趋严带来的积极因素。

信用风险：部分周期性行业业绩较差，但降级潮或低于预期、负面影响可能有限。

曲线结构变动：期限利差预计相对稳定。

收益率及信用利差变动：在当前市场环境下，高等级信用债收益率上行风险不大;中高等级信用利差预计将维持低位震荡；受偏弱基本面影响，低等级信用利差压缩空间可能仍有限;对于交易所高收益债券，受较高收益和基本面企稳影响或带来投机机会。

从整体环境看，在偏弱的基本面、温和的通胀水平、相对稳定的资金利率的背景下，市场整体风险相对有限；但受基本面企稳、通胀反弹因素影响，下半年市场环境较上半年有所趋紧，收益率趋势性下行空间不大。

类属配置：以信用产品为主，适量配置利率产品；PPN和ABN仍有一定的溢价，对流动性要求不高的投资者，可以适量进行配置。

信用等级：考虑到中高等级绝对收益率相对较高，可以作为配置的主力品种；对于低等级品种，虽然降级负面影响可能有限，但受超日事件和偏弱基本面影响市场表现可能仍较弱，建议相对谨慎。

对于交易所高收益债券，受较高收益和基本面企稳影响或带来投机机会，可以精选部分性价比较高的国有企业或大型民企类高收益债。

信用债的期限选择：市场情绪可能略谨慎、资金面维持相对稳定，利率上浮风险有限；建议期限以3年期品种为主，适度配置5年期品种。

短期内建议按照40%、40%和20%的比例配臵AA+CP、AA+和AAA中票、城投债和公司债。(完)