《焦点》科技公司觊觎资产管理市场大饼，余额宝成为经典范例

但是，Jupiter Fund Management 执行长Maarten Slendebroek表示，对于新公司大量进军主动型基金业，监管正起到制约作用。

“金融服务业这一变化没有加速推进，是因为金融监管的原因，这是直接向消费者出售的最大障碍。”

余额宝等在线基金的成功也可能在其他国家难以复制，因为中国银行秉持保守的经营理念，而且受到监管者的严格管控，所以存款利率低于别处。

中国智能手机用户的激增也是独特现象，6.18亿互联网用户中有80%使用移动设备。由于这种文化习惯，百度 和腾讯 等其他中国互联网零售商也采用了余额宝模式。

关键转折点可能在于所谓的“Y世代”，即1980年代初到2000年间出生的人，他们开始对退休储蓄越来越感兴趣。

“我们注意到一些新兴数字化初创企业，但是它们到Y世代开始储蓄才真正开始加速成长，”一位银行投资销售人士表示。