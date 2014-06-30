《焦点》科技公司觊觎资产管理市场大饼，余额宝成为经典范例

亚洲橡胶：东京期胶下跌，因朝鲜半岛紧张局势推动日圆走高
路透东京4月17日 - 东京指标期胶周一下跌，受累于日圆上涨。因围绕朝鲜（北韩）的地缘政治紧张局势升温，推动日圆兑美元升至五个月高点。
但是，Jupiter Fund Management 执行长Maarten Slendebroek表示，对于新公司大量进军主动型基金业，监管正起到制约作用。
“金融服务业这一变化没有加速推进，是因为金融监管的原因，这是直接向消费者出售的最大障碍。”
余额宝等在线基金的成功也可能在其他国家难以复制，因为中国银行秉持保守的经营理念，而且受到监管者的严格管控，所以存款利率低于别处。
中国智能手机用户的激增也是独特现象，6.18亿互联网用户中有80%使用移动设备。由于这种文化习惯，百度 和腾讯 等其他中国互联网零售商也采用了余额宝模式。
关键转折点可能在于所谓的“Y世代”，即1980年代初到2000年间出生的人，他们开始对退休储蓄越来越感兴趣。
“我们注意到一些新兴数字化初创企业，但是它们到Y世代开始储蓄才真正开始加速成长，”一位银行投资销售人士表示。
“这不仅与分销模式有关，还有众人分享的概念：‘我买了这个基金，你觉得如何？’”(完) (编译 朱晓军/洪曦/李爽；审校 张明钧)
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路透东京4月17日 - 日本时事通讯社周一引述日本央行副总裁中曾宏的话称，央行在内部讨论，当非常规的货币刺激政策结束时可以使用哪些工具。
路透4月17日 - 周五全球最大黄金上市交易基金(ETF)--SPDR Gold Trust 黄金持仓及全球最大白银 ETF--iShares Silver Trust 持仓均未在各自网站发布。 以下为两支ETF的持仓量及变化情况： 名称 持仓量(盎司) 日期 持仓量(盎司) 日期 变动 增减 SPDR 27,293,664.4 4月13日 27,293,664.4 4月13日 -- -- iShares 328,201,550.7 4月13日 328,201,550.7 4月13日 -- -- (完) (编译 刘秀红；审校 张明钧)