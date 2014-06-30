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亚洲 | 2014年 6月 30日 星期一 11:52 BJT

澳新汇市：澳洲央行会议前谨慎人气压制澳元，新西兰元脱离高位

该数据令新西兰亮丽的经济表现有所失色，不过新西兰元仍保持在距离上周五高点0.8795美元不远的水准。0.8795亦是2011年8月以来的最高位。

澳洲央行周二将公布利率决议，对于澳元短期走势将是至关重要的。

市场预期澳洲央行将维持利率不变，但关注焦点将在央行对汇率的态度，投资者将观看央行是否再次重申不满澳元高汇价的言论。

“澳洲央行方面对于当前居高不下的澳元汇率感到不安，我们的分析师认为央行有可能老调重弹，再次表达对汇率的担忧。”野村分析师报告指出。

新西兰元周一普遍回落，导致新西兰元贸易加权指数 跌至81.16，脱离上周五触及的汇率浮动以来高点81.71。（完）

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