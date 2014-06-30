澳新汇市：澳洲央行会议前谨慎人气压制澳元，新西兰元脱离高位

亚洲橡胶：东京期胶下跌，因朝鲜半岛紧张局势推动日圆走高
路透东京4月17日 - 东京指标期胶周一下跌，受累于日圆上涨。因围绕朝鲜（北韩）的地缘政治紧张局势升温，推动日圆兑美元升至五个月高点。
该数据令新西兰亮丽的经济表现有所失色，不过新西兰元仍保持在距离上周五高点0.8795美元不远的水准。0.8795亦是2011年8月以来的最高位。
澳洲央行周二将公布利率决议，对于澳元短期走势将是至关重要的。
市场预期澳洲央行将维持利率不变，但关注焦点将在央行对汇率的态度，投资者将观看央行是否再次重申不满澳元高汇价的言论。
“澳洲央行方面对于当前居高不下的澳元汇率感到不安，我们的分析师认为央行有可能老调重弹，再次表达对汇率的担忧。”野村分析师报告指出。
新西兰元周一普遍回落，导致新西兰元贸易加权指数 跌至81.16，脱离上周五触及的汇率浮动以来高点81.71。（完）
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路透东京4月17日 - 东京指标期胶周一下跌，受累于日圆上涨。因围绕朝鲜（北韩）的地缘政治紧张局势升温，推动日圆兑美元升至五个月高点。
路透东京4月17日 - 日本时事通讯社周一引述日本央行副总裁中曾宏的话称，央行在内部讨论，当非常规的货币刺激政策结束时可以使用哪些工具。
1.以下为央行公开市场未到期的正回购一览： 累计未到期余额: 0 到期日 操作期限(天) 中标利率(%) 到期量(亿元) * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * 暂无 * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * 2.以下为央行公开市场未到期的逆回购一览： 累计未到期余额: 2,400亿元 到期日 操作期限(天) 中标利率(%) 到期量(亿元) * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * 2017/4/18 28 2.75% 100 2017/4/19 28 2.75% 200