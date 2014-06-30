中国资管：上周43款集合信托产品发行，房地产领域产品发行数占三成

路透北京6月30日 - 中国西南财经大学信托与理财研究所与普益财富联合发布的信托理财周报显示，上周（6月21日-6月27日）共有21家信托公司发行了43款集合信托产品，发行量环比减少4款。

43款新发行产品中，42款产品公布了募集规模，平均计划募集规模为2.32亿元，环比增加0.0049亿元，增幅为0.21%。按照平均规模推算，上周发行的信托产品总计划募集规模为99.80亿元，环比下降9.05亿元，降幅为8.31%。

其中，募集规模最大的是大业信托发行的“泰禾城市广场信托贷款（四期）”和华润信托发行的“鼎新134号龙光地产佛山罗村项目”，两者募集规模均为10.00亿元，都是房地产领域产品。

从期限上看，43款新发行产品均公布了期限，平均期限20.79个月，环比延长0.40个月。

上周发行信托产品期限和收益结构如下：

期限 发行数 平均最高预期收益率 环比变化

12个月期 11 9.09% 上升0.1个百分点

24个月期 18 10.33% 上升0.31个百分点

从资金运用领域来看，房地产领域产品发行了14款，工商企业和基础设施领域产品各发行了10款，金融领域产品发行了2款，其他领域产品发行了7款。

从资金运用方式上看，贷款运用类产品发行了22款，权益投资类产品发行了10款，组合运用类产品发行了8款，债权投资、股权投资和其他类产品各发行了1款。

**成立集合信托产品33款**

上周共有17家信托公司成立了33款集合信托产品，发行量环比减少15款。

33款成立产品中，21款产品公布了成立规模，平均成立规模为1.43亿元，环比增加0.47亿元，增幅为49.69%。

其中，成立规模最大的是华润信托成立的“鼎新130号佳兆业苏州黄桥项目”，成立规模为8.00亿元，这是一款房地产领域股权投资类产品。

上周共有12款新成立产品公布了期限，平均期限22.25个月，环比延长1.19个月。上周共有13款新成立产品公布了预期收益，平均预期收益率9.74%，环比下降0.23个百分点。

从资金运用领域来看，房地产和工商企业领域产品各成立了6款，金融领域产品成立了4款，基础设施领域产品成立了3款，证券投资领域产品成立了2款，其他领域产品成立了12款。