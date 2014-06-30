更新版 2-中国汇市：人民币收升逾百点市场普遍结汇，短期观察6.2元阻力位

* 人民币收高131个点子 * 市场结汇普遍较多，但在6.2元有所犹豫 * 关注明天开盘是否突破6.2元 * 数据支撑下市场预期向升值方向转移 (更新收盘报价和评论) 路透北京6月30日 - 中国人民币兑美元 周一续收升逾百点，结汇盘偏重。中 间价微幅高开后，盘面上结汇力量继续占优。交易员表示午盘时结汇普遍较多，但在升值到 6.20元一线时市场有所犹豫，收盘时涨幅收窄。 “要看这个地方（6.2元）有没有调控，市场本身应该不会那么快破，”一股份行交易 主管说，“明天要是开盘就在6.2元下方，情况可能就比较特别了。” 他说，央行的态度还是可以在盘中判断出来。现在来看无论央行有没有干预引导，应该 都不希望人民币进一步贬值，但具体走强到哪个位置，还要看市场自己的供需。至于会在哪 一个价位出现调控，还需要继续观察，短期看6.2元是重要的观察点。 一城商行交易员早盘时称，上周人民币先抑后扬，大行结汇影响不小，该趋势在今日延 续。周初客盘购汇有所表现，但大行提供了充裕的美元流动性，其后随着购汇减少，结汇压 力渐沉使得美元价格下挫。 此外，掉期短端美元升水偏高使得通过利差交易做空美元有利可图；加之上周公布汇丰 中国制造业PMI初值优于预期，明天若官方PMI也在荣枯线以上，将会让市场看多人民币的预 期升温，这也使自营盘倾向于卖出美元。 全球汇市方面，欧元兑美元周一在欧洲盘初持平，投资人关注欧元区6月通胀数据初值 ，以及周四的欧洲央行政策会议。 中国外管局经常项目司司长杜鹏周一在记者会上称，只要当前境内外两种市场、两个汇 率、两种利率不变，企业通过财务运作实现套利融资的行为就不会改变。 他表示，未来一段时间经常贸易仍将保持顺差，与国内生产总值（GDP）之比将在较低 水平；预计未来经常项目顺差保持低位震荡，而服务贸易逆差仍将进一步扩大，尤其是旅游 方面。 以下为今日在岸市场人民币兑美元 收盘价、中间价 ，以及离岸市 场人民币的主要报价： 在岸市场人民币兑美元 今日 上日 升贬 即期成交价格 6.2050 6.2181 0.21% 中间价 6.1528 6.1543 0.02% 成交额 139亿美元 日内相对于中间价最大波幅 -1.04% (上限±2% 日高 日低 ) 日内波动幅度(pips) 171 6.1998 6.2169 2014年来即期升贬值幅度 -2.44% 1年期美元/人民币掉期升水<CNY 819 1Y=CFXS> 离岸人民币市场,北京时间16:56 今日 上日 1年期NDF 6.2253/90 6.233 CNH即期 6.2080/87 6.214 中国央行2010年6月19日宣布重启汇改，增强人民币汇率弹性；2014年3月17日起，央行 续将汇率日波幅扩至2%，央行并继续按照已公布的外汇市场汇率浮动区间，对人民币汇率浮 动进行动态管理和调节。(完) (发稿 李然; 审校 林高丽)