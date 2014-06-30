韩国汇市：韩元兑美元触及近六年高点，当局疑似出手阻升

亚洲橡胶：东京期胶下跌，因朝鲜半岛紧张局势推动日圆走高
路透东京4月17日 - 东京指标期胶周一下跌，受累于日圆上涨。因围绕朝鲜（北韩）的地缘政治紧张局势升温，推动日圆兑美元升至五个月高点。
路透首尔6月30日 - 韩元兑美元周一早上创下近六年高位，但因外汇当局疑似干预而脱离盘中高位。
韩元兑美元触及日高1,010.8，为2008年7月31日以来最高，但旋即回落至1,012.5，因当局疑似买进美元进行干预。
“似乎是有干预。当局透过两家外商银行买进美元，”一国外银行外汇交易员表示。
0342GMT时，韩元兑美元报1,011.6，较周五国内收盘价1,013.4上涨0.2%。
0342GMT 上日收市价
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韩元/美元 1,011.6 1,013.4
日圆/韩元 9.9872/822 9.9857
韩国公债期货 * 106.41 106.39
韩国综合股价指数 1,995.66 1,988.51
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* 为三年期公债近月期约报价。
(附注：韩元即港台惯用的韩圜)。(完)
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(编译 戴素萍; 审校 龚芳)
路透东京4月17日 - 东京指标期胶周一下跌，受累于日圆上涨。因围绕朝鲜（北韩）的地缘政治紧张局势升温，推动日圆兑美元升至五个月高点。
路透东京4月17日 - 日本时事通讯社周一引述日本央行副总裁中曾宏的话称，央行在内部讨论，当非常规的货币刺激政策结束时可以使用哪些工具。
1.以下为央行公开市场未到期的正回购一览： 累计未到期余额: 0 到期日 操作期限(天) 中标利率(%) 到期量(亿元) * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * 暂无 * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * 2.以下为央行公开市场未到期的逆回购一览： 累计未到期余额: 2,400亿元 到期日 操作期限(天) 中标利率(%) 到期量(亿元) * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * 2017/4/18 28 2.75% 100 2017/4/19 28 2.75% 200