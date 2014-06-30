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亚洲 | 2014年 6月 30日 星期一 12:01 BJT

韩国汇市：韩元兑美元触及近六年高点，当局疑似出手阻升

路透首尔6月30日 - 韩元兑美元周一早上创下近六年高位，但因外汇当局疑似干预而脱离盘中高位。

韩元兑美元触及日高1,010.8，为2008年7月31日以来最高，但旋即回落至1,012.5，因当局疑似买进美元进行干预。

“似乎是有干预。当局透过两家外商银行买进美元，”一国外银行外汇交易员表示。

0342GMT时，韩元兑美元报1,011.6，较周五国内收盘价1,013.4上涨0.2%。

0342GMT 上日收市价

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韩元/美元 1,011.6 1,013.4

日圆/韩元 9.9872/822 9.9857

韩国公债期货 * 106.41 106.39

韩国综合股价指数 1,995.66 1,988.51

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* 为三年期公债近月期约报价。

(附注：韩元即港台惯用的韩圜)。(完)

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(编译 戴素萍; 审校 龚芳)
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