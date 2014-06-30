台湾债市：RP利率持稳高位，投信赎回压力至高峰

路透台北6月30日 - 台湾债券市场附买回(RP)利率周一持稳高位。受半年报作帐需求影响，投信今日遭赎回压力来到最高峰，证券商一早忙着提解，但稍晚也随着申购款的流入回补资金缺口。

他们表示，6月RP利率并未明显走高，进入7月，还要观察整体情势，尤其是几家大型行库到底是因为自身资金的状况而未如先前宽裕，还是受到央行的授意而刻意拉高短率，相关疑虑将在未来两、三天明朗。

〞7月暂时会以目前的利率承做，感觉央行不太希望资金浮滥。〞一位大型证券商交易员说。

另一证券商交易员则表示，今天到期量不少，忙着应付提解与申购的手续，因此交易单相当多，不过利率没有进一步的变化。

证券商10天内公债的附买回利率主要成交区间在0.54-0.56%。30天内公司债RP利率主要交投在0.64-0.66%，少数高见0.67%。

票券商成交利率大致同上日。主要大型票券商10天左右公债附买回利率成交在0.40-0.53%；10天左右公司债附买回利率成交在0.50-0.60%；极短天期公司债利率在0.46-0.48%。

今日有元大金控 金融债55亿台币、玉山银金融债37亿、渣打银金融债30亿、台湾中小企银金融债21.5亿以及工银2亿台币金融债还本。