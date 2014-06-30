台湾债市：RP利率持稳高位，投信赎回压力至高峰

亚洲橡胶：东京期胶下跌，因朝鲜半岛紧张局势推动日圆走高
路透东京4月17日 - 东京指标期胶周一下跌，受累于日圆上涨。因围绕朝鲜（北韩）的地缘政治紧张局势升温，推动日圆兑美元升至五个月高点。
路透台北6月30日 - 台湾债券市场附买回(RP)利率周一持稳高位。受半年报作帐需求影响，投信今日遭赎回压力来到最高峰，证券商一早忙着提解，但稍晚也随着申购款的流入回补资金缺口。
他们表示，6月RP利率并未明显走高，进入7月，还要观察整体情势，尤其是几家大型行库到底是因为自身资金的状况而未如先前宽裕，还是受到央行的授意而刻意拉高短率，相关疑虑将在未来两、三天明朗。
〞7月暂时会以目前的利率承做，感觉央行不太希望资金浮滥。〞一位大型证券商交易员说。
另一证券商交易员则表示，今天到期量不少，忙着应付提解与申购的手续，因此交易单相当多，不过利率没有进一步的变化。
证券商10天内公债的附买回利率主要成交区间在0.54-0.56%。30天内公司债RP利率主要交投在0.64-0.66%，少数高见0.67%。
票券商成交利率大致同上日。主要大型票券商10天左右公债附买回利率成交在0.40-0.53%；10天左右公司债附买回利率成交在0.50-0.60%；极短天期公司债利率在0.46-0.48%。
今日有元大金控 金融债55亿台币、玉山银金融债37亿、渣打银金融债30亿、台湾中小企银金融债21.5亿以及工银2亿台币金融债还本。
本周公司债发行情况大致为：周四悠克电子 2亿台币；周五台化 公司债60亿台币。债券还本尚有周三(2日)正新轮胎15亿。(完) (记者 董永年; 审校 黄凯)
路透东京4月17日 - 东京指标期胶周一下跌，受累于日圆上涨。因围绕朝鲜（北韩）的地缘政治紧张局势升温，推动日圆兑美元升至五个月高点。
路透东京4月17日 - 日本时事通讯社周一引述日本央行副总裁中曾宏的话称，央行在内部讨论，当非常规的货币刺激政策结束时可以使用哪些工具。
1.以下为央行公开市场未到期的正回购一览： 累计未到期余额: 0 到期日 操作期限(天) 中标利率(%) 到期量(亿元) * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * 暂无 * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * 2.以下为央行公开市场未到期的逆回购一览： 累计未到期余额: 2,400亿元 到期日 操作期限(天) 中标利率(%) 到期量(亿元) * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * 2017/4/18 28 2.75% 100 2017/4/19 28 2.75% 200