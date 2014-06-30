韩国股市：盘中上扬，但上半年势将录得跌幅

亚洲橡胶：东京期胶下跌，因朝鲜半岛紧张局势推动日圆走高
路透东京4月17日 - 东京指标期胶周一下跌，受累于日圆上涨。因围绕朝鲜（北韩）的地缘政治紧张局势升温，推动日圆兑美元升至五个月高点。
路透首尔6月30日 - 韩国综合股价指数 在0342GMT时上扬0.4%至1,995.66点，但今年上半年势将录得0.8%的跌幅。
“若美国和中国本周的经济数据显示全球经济复苏势头完好，市场将可能上行，”富国证券分析师Kim Sung-hwan表示，“不过，市场动能力道将取决于企业获利，特别是三星电子的获利状况。”
财报季将在7月中旬拉开帷幕。国内机构投资者调整仓位，接近中午时买超340亿韩元(3,362万美元)韩股，连续买超时期或延续至第八个交易日，为2013年12月以来最长。
外资亦买超620亿韩元韩股。
DRAM记忆体芯片厂商SK Hynix Inc 上扬1.7%，是早盘交投最活跃个股。
现代建设 走高3.4%，此前该公司表示赢得价值3.53万亿(兆)韩元的合同，将为Petroleos de Venezuela, S.A.升级位于委内瑞拉的石油冶炼设施。
相比，现代汽车 下滑1.1%，因韩元升值引发出口获利减少担忧。(完)
路透东京4月17日 - 东京指标期胶周一下跌，受累于日圆上涨。因围绕朝鲜（北韩）的地缘政治紧张局势升温，推动日圆兑美元升至五个月高点。
路透东京4月17日 - 日本时事通讯社周一引述日本央行副总裁中曾宏的话称，央行在内部讨论，当非常规的货币刺激政策结束时可以使用哪些工具。
1.以下为央行公开市场未到期的正回购一览： 累计未到期余额: 0 到期日 操作期限(天) 中标利率(%) 到期量(亿元) * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * 暂无 * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * 2.以下为央行公开市场未到期的逆回购一览： 累计未到期余额: 2,400亿元 到期日 操作期限(天) 中标利率(%) 到期量(亿元) * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * 2017/4/18 28 2.75% 100 2017/4/19 28 2.75% 200