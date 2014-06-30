韩国股市：盘中上扬，但上半年势将录得跌幅

路透首尔6月30日 - 韩国综合股价指数 在0342GMT时上扬0.4%至1,995.66点，但今年上半年势将录得0.8%的跌幅。

“若美国和中国本周的经济数据显示全球经济复苏势头完好，市场将可能上行，”富国证券分析师Kim Sung-hwan表示，“不过，市场动能力道将取决于企业获利，特别是三星电子的获利状况。”

财报季将在7月中旬拉开帷幕。国内机构投资者调整仓位，接近中午时买超340亿韩元(3,362万美元)韩股，连续买超时期或延续至第八个交易日，为2013年12月以来最长。

外资亦买超620亿韩元韩股。

DRAM记忆体芯片厂商SK Hynix Inc 上扬1.7%，是早盘交投最活跃个股。

现代建设 走高3.4%，此前该公司表示赢得价值3.53万亿(兆)韩元的合同，将为Petroleos de Venezuela, S.A.升级位于委内瑞拉的石油冶炼设施。