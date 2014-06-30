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亚洲 | 2014年 6月 30日 星期一 12:15 BJT

《中国2000年以来国债发行情况一览表》--6月30日

路透上海6月30日 - 2013年中国继续实施积极的财政政策，记账式国债、储蓄国债等品种发行规模均现同比增长，当年全部国债发行量为1.69万亿元人民币，较2012年增约18%。

  以下为2000年至今历年国债发行量明细(单位: 亿元人民币)：

                2000年  2001年  2002年  2003年   2004年   2005年   2006年   2007年   2008年   2009年     2010年      2011年    2012年   2013年
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 记账附息       2,720   3,354   4,461   3,775.5  4,366    5,042   6,533.3   6,347     6,665   8,831.7   11,472.5   11,832.60  10,832.8  12,229.1
 记账贴现        --       --     --       --       --       --       --       --       --     3,886.4    3,109.4      613.90   1,200     1,145.3
 凭证式储蓄国债 1,937   1,530   1,473   2,504.6  2,510    2,000   1,950.0   1,600     1,300   2,000      1,900      1,400        800     1,400 
 电子式储蓄国债  --       --     --       --       --       --      400.0      34       650   1,511.1    1,400      1,551.41   1,529.46  2,169.61
 特别国债        --       --     --       --       --       --       --    15,502.28    --      --        --           --        --        --
 总量           4,657   4,884   5,934   6,280.1  6,876    7,042   8,883.3  23,483.28  8,615  16,229.2   17,881.9   15,397.91  14,362.26 16,944.01
    
    此外，中国自2009年开始，由中央政府代发地方政府债，2009年至2012年的地方政府债发行规模未大幅偏离2,000亿元人民币，不过2013年有较明显增长。而从2011年开始，除财政部代
理发行外，上海、广东、浙江和深圳等省市开始在获批额度内，自行组织承销团发债。
    
    以下为2009年至今历年地方债发行量明细(单位: 亿元人民币)：

                   2009年     2010年    2011年    2012年   2013年
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 财政部代发        2,000      2,000     1,771     2,211    2,848
 地方政府自行发债    --         --        229       289      652
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  合计             2,000      2,000     2,000     2,500    3,500(完) 
                                                                              
 
 (整理 边竞)
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