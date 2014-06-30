《中国2000年以来国债发行情况一览表》--6月30日

路透上海6月30日 - 2013年中国继续实施积极的财政政策，记账式国债、储蓄国债等品种发行规模均现同比增长，当年全部国债发行量为1.69万亿元人民币，较2012年增约18%。 以下为2000年至今历年国债发行量明细(单位: 亿元人民币)： 2000年 2001年 2002年 2003年 2004年 2005年 2006年 2007年 2008年 2009年 2010年 2011年 2012年 2013年 ----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 记账附息 2,720 3,354 4,461 3,775.5 4,366 5,042 6,533.3 6,347 6,665 8,831.7 11,472.5 11,832.60 10,832.8 12,229.1 记账贴现 -- -- -- -- -- -- -- -- -- 3,886.4 3,109.4 613.90 1,200 1,145.3 凭证式储蓄国债 1,937 1,530 1,473 2,504.6 2,510 2,000 1,950.0 1,600 1,300 2,000 1,900 1,400 800 1,400 电子式储蓄国债 -- -- -- -- -- -- 400.0 34 650 1,511.1 1,400 1,551.41 1,529.46 2,169.61 特别国债 -- -- -- -- -- -- -- 15,502.28 -- -- -- -- -- -- 总量 4,657 4,884 5,934 6,280.1 6,876 7,042 8,883.3 23,483.28 8,615 16,229.2 17,881.9 15,397.91 14,362.26 16,944.01 此外，中国自2009年开始，由中央政府代发地方政府债，2009年至2012年的地方政府债发行规模未大幅偏离2,000亿元人民币，不过2013年有较明显增长。而从2011年开始，除财政部代 理发行外，上海、广东、浙江和深圳等省市开始在获批额度内，自行组织承销团发债。 以下为2009年至今历年地方债发行量明细(单位: 亿元人民币)： 2009年 2010年 2011年 2012年 2013年 ------------------------------------------------------------------ 财政部代发 2,000 2,000 1,771 2,211 2,848 地方政府自行发债 -- -- 229 289 652 ------------------------------------------------------------------ 合计 2,000 2,000 2,000 2,500 3,500(完) (整理 边竞)