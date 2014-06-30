中国金融：全国社保理事会管理的基金资产2013年投资收益率为6.20%

路透北京6月30日 - 中国全国社会保障基金理事会周一发布2013年年度报告。报告显示，2013年年末，社保基金会管理的基金资产总额12,415.64亿元，权益投资收益额685.87亿元，投资收益率6.20％。

报告显示，2013年末，社保基金会管理的基金资产总额12,415.64亿元，其中：社保基金会直接投资资产6,697.74亿元，占比53.95％；委托投资资产5,717.90亿元，占比46.05％。

本报告期末，基金负债余额488.19亿元，主要是投资运营中形成的短期负债。基金权益总额为11,927.45亿元，其中,全国社保基金权益9,911.02亿元，个人账户基金权益921.93亿元，广东委托资金权益1,094.50亿元。

本报告期，基金权益投资收益额685.87亿元，其中，已实现收益额592.71亿元（已实现收益率5.54％），交易类资产公允价值变动额93.16亿元。投资收益率6.20％。

2013年，基金投资收益中，股票收益205.57亿元，投资收益率6.73%。自营指数化投资是基金股票投资的一部分，自营指数化按规定主要投资于上证50等大盘指数。2010至2013年，大盘指数出现较大幅度下跌，受此影响，自营指数化投资收益-69.53亿元。自2005年投资以来，抵减上述亏损，自营指数化累计净投资收益107.94亿元。

2013年，财政性净拨入全国社保基金554.32亿元。其中：中央财政预算拨款200亿元；国有股减、转持78.97亿元；彩票公益金276.65亿元；实业投资项目上市时社保基金会作为国有股东履行减持义务减少国有股1.30亿元。

自2000年成立至2013年底，基金自成立以来的累计投资收益额4,187.38亿元，年均投资收益率8.13％。

截至2013年末，全国社保基金财政性净拨入累计6,000.26亿元。其中：中央财政预算拨款2,298.36亿元，国有股减、转持2,301.28亿元，彩票公益金1,420.70亿元。实业投资项目上市时社保基金会作为国有股东履行减持义务累计减少国有股13.28亿元，用于四川地震灾区工伤保险金补助财政调回6.80亿元。

上周在中国国家审计署的2013年度审计报告中，全国社保基金理事会被“点名”。报告指出，社保基金的自营指数化投资出现亏损，而且2009年以来，社保基金会未按规定对所持的六只股票进行减值计提，致使当期收益虚增103.02亿元人民币。

国家审计署审计长刘家义周二向全国人大常委会所做的报告指出，审计署对社保基金会的投资管理情况进行了审计。经审计发现，除上述问题外，社保基金的信托贷款和协议存款中还存在中间人借机牟利问题。

浏览相关细节，请点选 here（完） (发稿 张晓翀；审校 黄凯)