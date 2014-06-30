中国债市：半年末时点IRS普涨，回购利率上行及存贷比放松传言双重推动

路透上海6月30日 - 中国银行间人民币利率互换(IRS，回购定盘利率基准) 周一全线上行，最大涨幅在午后并扩大至约8-9个基点(bp)。因月末最后一天，资金市场回购利率上行，以及银监会可能放松存贷比要求传言，增强未来经济向好预期。

交易员并称，正常情况下，半年末时点后，资金市场利率有望回落，但不排除月初存款准备金例行调整可能引发的补缴扰动。另外，基本面方面，还需要关注本周将公布的PMI等数据的影响。

银行间市场周一隔夜和七天期回购加权利率上涨，其中七天品种涨幅逾10bp。业内人士指出，资金面早盘稍趋紧主要还是因供需结构失衡所致，希望通过信用债质押融资有难度。

上海一券商交易员表示，在半年末时点，IRS全线上涨，“今天资金还是有点紧，再加上听说银监会要公布新的存贷比考核办法，刺激放贷。”

今日稍早，有市场人士转述未印证传言称，银监会有意调整存贷比结构，总体方向趋于宽松，但更多细节未知。

对于后市，她认为，还是要看半年末过后回购利率的走势，以及本周将公布的PMI数据等。

中国官方6月制造业PMI及汇丰中国PMI终值将于周二公布。

以下为路透中国人民币利率互换(IRS)部分报价 (基于七天回购利率,单位为百分比):

三个月 一年 三年 五年 七年

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今日 3.4625/3.5634 3.5604/3.6413 3.8359/3.9163 4.0500/4.1450 4.0359/4.3509

上日 3.4300/3.5327 3.4980/3.5847 3.7630/3.8483 3.9900/4.0860 3.9920/4.2790

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变动 +0.0325/+0.0307 +0.0624/+0.0566 +0.0729/+0.0680 +0.0600/+0.0590 +0.0439/+0.0719

注: 以上数据均为按季度计算报价。

利率互换(掉期)是交易双方将同种货币不同利率形式的资产或者债务相互交换。债务人通过利率掉期，将其自身的浮动利率债务转换为固定利率债务，或将固定利率债务转换为浮动利率债务的操作，利率互换不涉及债务本金的交换。