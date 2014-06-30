中国资管：上周银行理财产品发行700款，保本浮动和保证收益型产品占比上升

路透北京6月30日 - 中国西南财经大学信托与理财研究所与普益财富联合发布的银行理财周报显示，上周 （6月21日-6月27日）48家银行共发行了700款理财产品，发行银行数较上期报告减少6家，产品发行量增加3款 。 上周发行的理财产品中，保本浮动和保证收益型理财产品共168款，市场占比为24.00%；非保本型理财产 品共532款，市场占比为76.00%。 上周银行理财产品发行情况概览： 类别 发行数 平均预期收益率 环比数量变化 债券和货币市场类 266 -11 其中：人民币 253 5.06% 外币 13 3.17% 组合投资类 400 5.45% +18 融资类 4 6.10% 0 结构性产品 30 5.84% -1 注：融资类产品投向包含票据资产、收益权、信贷资产和信托贷款。 上周理财产品的期限和预期收益率情况： 期限 发行款数 平均预期收益率 上期收益 1个月（含）以下 21 4.33% 4.23% 1个月至3个月（含） 340 5.25% 5.20% 3个月至6个月（含） 196 5.31% 5.20% 6个月至1年（含） 132 5.46% 5.34% 1年以上 11 6.04% 6.05% 没有无固定期限产品发行 上周32家银行共发行了253款人民币债券和货币市场类理财产品。期限最短为3天，最长为731天；预期年 化收益率最低2.90%，最高为7.00%，与上期报告相比最低预期收益率上升30个基点，最高预期收益率上升20个 基点。 上周人民币债券和货币市场类产品收益率分布： 期限 产品数量（款 占比 平均预期年收益率 ） 1个月以下 15 5.93% 4.04% 1个月至3个 135 53.36% 4.96% 月 3个月至6个 55 21.74% 5.17% 月 6个月至1年 46 18.18% 5.50% 1年以上 2 0.79% 6.15% 上周5家银行共发行的13款外币债券和货币市场类理财产品均为美元债券和货币市场类理财产品，平均预 期收益率为3.17%。 **146款产品实现最高预期收益率** 研究所监测数据显示，上周有1307款产品到期，所有公布了到期收益率的146款产品均实现最高预期收益 率。 上周到期理财产品的投资对象中组合投资类产品588款，债券和货币市场工具类产品655款，结构性产品51 款，其中人民币债券类产品平均到期收益率为5.32%，较上期报告下降39个基点；外币债券类产品平均到期收 益率为3.38%，较上期报告上升101个基点。 上周到期收益率达到6.00%及以上的产品共有39款，所有产品均为人民币产品。 到期收益率最高的产品为南京银行 发行的“聚鑫1号”91天人民币理财产品（B00002）(空级) ，该结构性产品期限为92天，实现了8.63%的年化收益率。 截至6月27日，正在运行的205款QDII理财产品中，近一年累计收益率为正的理财产品有190款（占比92.68 %），所有产品近一年的平均净值增长率为13.23%。其中，花旗银行的“百达基金-医药”位列产品收益榜首位 ，其近一年的累计收益率为38.17%。 从银行性质看，中资银行正在运行的16款QDII理财产品的近一年累计收益率为正，招商银行的<600036.SS > “德盛总回报亚洲股票基金链接”产品以25.00%的近一年累计收益率排名第一。外资银行正在运行 的189款QDII理财产品中，有174款产品（占比92.06%）近一年累计收益率为正。（完） (整理 李贺; 审校 林高丽)